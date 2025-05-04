Sandclock ລາຄາ (QUARTZ)
ລາຄາສົດຂອງ Sandclock (QUARTZ) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.102292USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 750.08KUSD. QUARTZ ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSandclockຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Sandclock ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 7.33M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງQUARTZ ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.QUARTZ MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Sandclock ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSandclock ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0017887085.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Sandclock ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0028600638.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Sandclock ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ -0.0017887085
|-1.74%
|60 ວັນ
|$ -0.0028600638
|-2.79%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Sandclock: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
--
-0.41%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 QUARTZ ເຖິງ VND
₫2,691.81398
|1 QUARTZ ເຖິງ AUD
A$0.1585526
|1 QUARTZ ເຖິງ GBP
￡0.076719
|1 QUARTZ ເຖິງ EUR
€0.09001696
|1 QUARTZ ເຖິງ USD
$0.102292
|1 QUARTZ ເຖິງ MYR
RM0.43678684
|1 QUARTZ ເຖິງ TRY
₺3.94540244
|1 QUARTZ ເຖິງ JPY
¥14.8221108
|1 QUARTZ ເຖິງ RUB
₽8.45852548
|1 QUARTZ ເຖິງ INR
₹8.65697196
|1 QUARTZ ເຖິງ IDR
Rp1,676.91776448
|1 QUARTZ ເຖິງ KRW
₩143.26608352
|1 QUARTZ ເຖິງ PHP
₱5.69357272
|1 QUARTZ ເຖິງ EGP
￡E.5.19234192
|1 QUARTZ ເຖິງ BRL
R$0.5779498
|1 QUARTZ ເຖິງ CAD
C$0.14116296
|1 QUARTZ ເຖິງ BDT
৳12.4693948
|1 QUARTZ ເຖິງ NGN
₦163.92906752
|1 QUARTZ ເຖິງ UAH
₴4.2553472
|1 QUARTZ ເຖິງ VES
Bs8.797112
|1 QUARTZ ເຖິງ PKR
Rs28.83816064
|1 QUARTZ ເຖິງ KZT
₸52.64560072
|1 QUARTZ ເຖິງ THB
฿3.3858652
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NT$3.14138732
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د.إ0.37541164
|1 QUARTZ ເຖິງ CHF
Fr0.08387944
|1 QUARTZ ເຖິງ HKD
HK$0.792763
|1 QUARTZ ເຖິງ MAD
.د.م0.94722392
|1 QUARTZ ເຖິງ MXN
$2.00287736