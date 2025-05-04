ໂລໂກ້ SAM

SAM ລາຄາ (SAM)

USD

SAM (SAM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00374486
$0.00374486$0.00374486
-0.40%(1D)

ລາຄາຂອງ SAM (SAM) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ SAM (SAM) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00374486USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 74.90KUSD. SAM ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSAMຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- SAM ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.48%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 20.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSAM ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SAM MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

SAM (SAM) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ SAM ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSAM ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0022456296.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SAM ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002278058.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SAM ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.48%
30 ມື້$ +0.0022456296+59.97%
60 ວັນ$ +0.0002278058+6.08%
90 ວັນ$ 0--

SAM (SAM) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ SAM: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00348538
$ 0.00348538$ 0.00348538

$ 0.0037825
$ 0.0037825$ 0.0037825

$ 0.00418815
$ 0.00418815$ 0.00418815

-0.99%

-0.48%

+5.63%

SAM (SAM) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 74.90K
$ 74.90K$ 74.90K

--
----

20.00M
20.00M 20.00M

ແມ່ນຫຍັງ SAM (SAM)

$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ SAM(SAM)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SAM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SAM ເຖິງ VND
98.5459909
1 SAM ເຖິງ AUD
A$0.005804533
1 SAM ເຖິງ GBP
0.002808645
1 SAM ເຖິງ EUR
0.0032954768
1 SAM ເຖິງ USD
$0.00374486
1 SAM ເຖິງ MYR
RM0.0159905522
1 SAM ເຖິງ TRY
0.1444392502
1 SAM ເຖິງ JPY
¥0.542630214
1 SAM ເຖິງ RUB
0.3096624734
1 SAM ເຖິງ INR
0.3169275018
1 SAM ເຖິງ IDR
Rp61.3911377184
1 SAM ເຖິງ KRW
5.2449011216
1 SAM ເຖິງ PHP
0.2084389076
1 SAM ເຖິງ EGP
￡E.0.1900890936
1 SAM ເຖິງ BRL
R$0.021158459
1 SAM ເຖິງ CAD
C$0.0051679068
1 SAM ເຖິງ BDT
0.456498434
1 SAM ເຖິງ NGN
6.0013628416
1 SAM ເຖິງ UAH
0.155786176
1 SAM ເຖິງ VES
Bs0.32205796
1 SAM ເຖິງ PKR
Rs1.0557509312
1 SAM ເຖິງ KZT
1.9273296476
1 SAM ເຖິງ THB
฿0.123954866
1 SAM ເຖິງ TWD
NT$0.1150046506
1 SAM ເຖິງ AED
د.إ0.0137436362
1 SAM ເຖິງ CHF
Fr0.0030707852
1 SAM ເຖິງ HKD
HK$0.029022665
1 SAM ເຖິງ MAD
.د.م0.0346774036
1 SAM ເຖິງ MXN
$0.0733243588