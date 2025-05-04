ໂລໂກ້ Sage Market

Sage Market ລາຄາ (SAGE)

USD

Sage Market (SAGE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00590483
$0.00590483$0.00590483
-15.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Sage Market (SAGE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Sage Market (SAGE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00590424USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 531.67KUSD. SAGE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSage Marketຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Sage Market ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -15.72%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 90.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSAGE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SAGE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Sage Market (SAGE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Sage Market ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.001101486392408577.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSage Market ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0017077040.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Sage Market ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0040177225.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Sage Market ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.03555222922749646.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.001101486392408577-15.72%
30 ມື້$ -0.0017077040-28.92%
60 ວັນ$ -0.0040177225-68.04%
90 ວັນ$ -0.03555222922749646-85.75%

Sage Market (SAGE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Sage Market: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00583087
$ 0.00583087$ 0.00583087

$ 0.00720616
$ 0.00720616$ 0.00720616

$ 0.115059
$ 0.115059$ 0.115059

+0.60%

-15.72%

-8.96%

Sage Market (SAGE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 531.67K
$ 531.67K$ 531.67K

--
----

90.00M
90.00M 90.00M

ແມ່ນຫຍັງ Sage Market (SAGE)

An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Sage Market (SAGE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Sage Market(SAGE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SAGE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SAGE ເຖິງ VND
155.3700756
1 SAGE ເຖິງ AUD
A$0.009151572
1 SAGE ເຖິງ GBP
0.00442818
1 SAGE ເຖິງ EUR
0.0051957312
1 SAGE ເຖິງ USD
$0.00590424
1 SAGE ເຖິງ MYR
RM0.0252111048
1 SAGE ເຖິງ TRY
0.2277265368
1 SAGE ເຖິງ JPY
¥0.855524376
1 SAGE ເຖິງ RUB
0.4882216056
1 SAGE ເຖິງ INR
0.4996758312
1 SAGE ເຖິງ IDR
Rp96.7908041856
1 SAGE ເຖິງ KRW
8.2692423744
1 SAGE ເຖິງ PHP
0.3286299984
1 SAGE ເຖິງ EGP
￡E.0.2996992224
1 SAGE ເຖິງ BRL
R$0.033358956
1 SAGE ເຖິງ CAD
C$0.0081478512
1 SAGE ເຖິງ BDT
0.719726856
1 SAGE ເຖິງ NGN
9.4618988544
1 SAGE ເຖິງ UAH
0.245616384
1 SAGE ເຖິງ VES
Bs0.50776464
1 SAGE ເຖິງ PKR
Rs1.6645233408
1 SAGE ເຖິງ KZT
3.0386761584
1 SAGE ເຖິງ THB
฿0.195430344
1 SAGE ເຖິງ TWD
NT$0.1813192104
1 SAGE ເຖິງ AED
د.إ0.0216685608
1 SAGE ເຖິງ CHF
Fr0.0048414768
1 SAGE ເຖິງ HKD
HK$0.04575786
1 SAGE ເຖິງ MAD
.د.م0.0546732624
1 SAGE ເຖິງ MXN
$0.1156050192