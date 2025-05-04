ໂລໂກ້ SACRA

SACRA ລາຄາ (SACRA)

USD

SACRA (SACRA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.01176209
$0.01176209$0.01176209
-3.70%(1D)

ລາຄາຂອງ SACRA (SACRA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ SACRA (SACRA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01176219USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. SACRA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດSACRAຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- SACRA ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -3.70%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSACRA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SACRA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

SACRA (SACRA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ SACRA ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00045310256435949.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງSACRA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0014998168.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SACRA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0094865673.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ SACRA ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001123548049647119.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00045310256435949-3.70%
30 ມື້$ -0.0014998168-12.75%
60 ວັນ$ -0.0094865673-80.65%
90 ວັນ$ -0.001123548049647119-8.71%

SACRA (SACRA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ SACRA: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.01133921
$ 0.01133921$ 0.01133921

$ 0.01228614
$ 0.01228614$ 0.01228614

$ 0.217472
$ 0.217472$ 0.217472

-0.28%

-3.70%

+7.40%

SACRA (SACRA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

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ແມ່ນຫຍັງ SACRA (SACRA)

Sacra: Sacra: Falling of Myrd is DeFi based RPG game ever where you can monetize your mind and get $SACRA. Sacra's main points: - Complete decentralization - Transparent DeFi-based economy. - Open source (no servers) - Integration of real assets into the game economy - Play-and-Earn Mechanics - Transparency and stability of rules - Users' interests come first And most importantly is addictive gameplay and LORE - the secrets of ancient artifacts, monsters, quests and adventures. At each stage you can get $SACRA

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SACRA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SACRA ເຖິງ VND
309.52202985
1 SACRA ເຖິງ AUD
A$0.0182313945
1 SACRA ເຖິງ GBP
0.0088216425
1 SACRA ເຖິງ EUR
0.0103507272
1 SACRA ເຖິງ USD
$0.01176219
1 SACRA ເຖິງ MYR
RM0.0502245513
1 SACRA ເຖິງ TRY
0.4536676683
1 SACRA ເຖິງ JPY
¥1.704341331
1 SACRA ເຖິງ RUB
0.9726154911
1 SACRA ເຖິງ INR
0.9954341397
1 SACRA ເຖິງ IDR
Rp192.8227560336
1 SACRA ເຖິງ KRW
16.4736528264
1 SACRA ເຖິງ PHP
0.6546834954
1 SACRA ເຖິງ EGP
￡E.0.5969311425
1 SACRA ເຖິງ BRL
R$0.0664563735
1 SACRA ເຖິງ CAD
C$0.0162318222
1 SACRA ເຖິງ BDT
1.433810961
1 SACRA ເຖິງ NGN
18.8496152064
1 SACRA ເຖິງ UAH
0.489307104
1 SACRA ເຖິງ VES
Bs1.03507272
1 SACRA ເຖິງ PKR
Rs3.3159966048
1 SACRA ເຖິງ KZT
6.0535287054
1 SACRA ເຖິງ THB
฿0.389328489
1 SACRA ເຖິງ TWD
NT$0.3612168549
1 SACRA ເຖິງ AED
د.إ0.0431672373
1 SACRA ເຖິງ CHF
Fr0.0096449958
1 SACRA ເຖິງ HKD
HK$0.0911569725
1 SACRA ເຖິງ MAD
.د.م0.1089178794
1 SACRA ເຖິງ MXN
$0.2303036802