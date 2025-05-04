RZUSD ລາຄາ (RZUSD)
ລາຄາສົດຂອງ RZUSD (RZUSD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.999976USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. RZUSD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRZUSDຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- RZUSD ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.03%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງRZUSD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.RZUSD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ RZUSD ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0003221208392802.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRZUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0006957833.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RZUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0019596529.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RZUSD ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0003221208392802
|-0.03%
|30 ມື້
|$ +0.0006957833
|+0.07%
|60 ວັນ
|$ +0.0019596529
|+0.20%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ RZUSD: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
-0.03%
-0.07%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
RZUSD is a pioneering stablecoin introduced by RZ, a leader in digital currencies with a proven track record through innovative projects like MGC and the INSURANCE Token. Both MGC and INSURANCE Token play pivotal roles in ensuring the stability and security of RZUSD. MGC, recognized for its established reputation in the blockchain space, forms a solid foundation for RZUSD's diversified reserves. INSURANCE Token enhances this foundation by providing robust risk mitigation capabilities, adding an additional layer of security and confidence for users. With a strong presence in global markets, particularly in the UAE, the RZ team is committed to fostering trust, innovation, and reliability in blockchain technology, driving the adoption of decentralized financial solutions worldwide. The RZ Ecosystem: A Synergistic Framework: The RZ ecosystem is a comprehensive blockchain environment comprising three core components: 1. RZChain: A high-performance blockchain network that supports smart contracts, asset tokenization, and financial transactions. RZChain ensures scalability, speed, and low-cost operations, powering the ecosystem's infrastructure.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 RZUSD ເຖິງ VND
₫26,314.36844
|1 RZUSD ເຖິງ AUD
A$1.5499628
|1 RZUSD ເຖິງ GBP
￡0.749982
|1 RZUSD ເຖິງ EUR
€0.87997888
|1 RZUSD ເຖິງ USD
$0.999976
|1 RZUSD ເຖິງ MYR
RM4.26989752
|1 RZUSD ເຖິງ TRY
₺38.56907432
|1 RZUSD ເຖິງ JPY
¥144.8965224
|1 RZUSD ເຖິງ RUB
₽82.68801544
|1 RZUSD ເຖິງ INR
₹84.62796888
|1 RZUSD ເຖິງ IDR
Rp16,393.04655744
|1 RZUSD ເຖິງ KRW
₩1,400.52638656
|1 RZUSD ເຖິງ PHP
₱55.65866416
|1 RZUSD ເຖິງ EGP
￡E.50.748782
|1 RZUSD ເຖິງ BRL
R$5.6498644
|1 RZUSD ເຖິງ CAD
C$1.37996688
|1 RZUSD ເຖິງ BDT
৳121.8970744
|1 RZUSD ເຖິງ NGN
₦1,602.52153856
|1 RZUSD ເຖິງ UAH
₴41.5990016
|1 RZUSD ເຖິງ VES
Bs87.997888
|1 RZUSD ເຖິງ PKR
Rs281.91323392
|1 RZUSD ເຖິງ KZT
₸514.64764816
|1 RZUSD ເຖິງ THB
฿33.0992056
|1 RZUSD ເຖິງ TWD
NT$30.70926296
|1 RZUSD ເຖິງ AED
د.إ3.66991192
|1 RZUSD ເຖິງ CHF
Fr0.81998032
|1 RZUSD ເຖິງ HKD
HK$7.749814
|1 RZUSD ເຖິງ MAD
.د.م9.25977776
|1 RZUSD ເຖິງ MXN
$19.57953008