RYI Unity ລາຄາ (RYIU)
ລາຄາສົດຂອງ RYI Unity (RYIU) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02736019USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 414.24KUSD. RYIU ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRYI Unityຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- RYI Unity ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -2.60%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 15.14M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງRYIU ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.RYIU MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ RYI Unity ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00073099250671077.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRYI Unity ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0670018330.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RYI Unity ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0752632724.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RYI Unity ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.012523648223792985.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00073099250671077
|-2.60%
|30 ມື້
|$ +0.0670018330
|+244.89%
|60 ວັນ
|$ +0.0752632724
|+275.08%
|90 ວັນ
|$ +0.012523648223792985
|+84.41%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ RYI Unity: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.20%
-2.60%
-14.23%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
RYIU Token is the native digital currency for RYI Unity with premiere token features designed to enhance users experience
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 RYIU ເຖິງ VND
₫719.98339985
|1 RYIU ເຖິງ AUD
A$0.0424082945
|1 RYIU ເຖິງ GBP
￡0.0205201425
|1 RYIU ເຖິງ EUR
€0.0240769672
|1 RYIU ເຖິງ USD
$0.02736019
|1 RYIU ເຖິງ MYR
RM0.1168280113
|1 RYIU ເຖິງ TRY
₺1.0552825283
|1 RYIU ເຖິງ JPY
¥3.964491531
|1 RYIU ເຖິງ RUB
₽2.2624141111
|1 RYIU ເຖິງ INR
₹2.3154928797
|1 RYIU ເຖິງ IDR
Rp448.5276331536
|1 RYIU ເຖິງ KRW
₩38.3195877064
|1 RYIU ເຖິງ PHP
₱1.5228681754
|1 RYIU ເຖິງ EGP
￡E.1.3888032444
|1 RYIU ເຖິງ BRL
R$0.1545850735
|1 RYIU ເຖິງ CAD
C$0.0377570622
|1 RYIU ເຖິງ BDT
৳3.335207161
|1 RYIU ເຖິງ NGN
₦43.8463460864
|1 RYIU ເຖິງ UAH
₴1.138183904
|1 RYIU ເຖິງ VES
Bs2.35297634
|1 RYIU ເຖິງ PKR
Rs7.7133847648
|1 RYIU ເຖິງ KZT
₸14.0811953854
|1 RYIU ເຖິງ THB
฿0.905622289
|1 RYIU ເຖິງ TWD
NT$0.8402314349
|1 RYIU ເຖິງ AED
د.إ0.1004118973
|1 RYIU ເຖິງ CHF
Fr0.0224353558
|1 RYIU ເຖິງ HKD
HK$0.2120414725
|1 RYIU ເຖິງ MAD
.د.م0.2533553594
|1 RYIU ເຖິງ MXN
$0.5357125202