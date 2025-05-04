RUNNER ລາຄາ (RUNNER)
ລາຄາສົດຂອງ RUNNER (RUNNER) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.21926USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 219.26KUSD. RUNNER ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRUNNERຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- RUNNER ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -15.71%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງRUNNER ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.RUNNER MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ RUNNER ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0408899131830426.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRUNNER ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0073345978.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RUNNER ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1020767341.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RUNNER ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1389603156402854.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0408899131830426
|-15.71%
|30 ມື້
|$ -0.0073345978
|-3.34%
|60 ວັນ
|$ -0.1020767341
|-46.55%
|90 ວັນ
|$ +0.1389603156402854
|+173.05%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ RUNNER: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-7.04%
-15.71%
-3.29%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Runner is the first-ever meme coin launched by Clanker on the Farcaster platform, representing an exciting expansion beyond Clanker's own primary token. As a pioneer in this space, Runner aims to capture the spirit of community-driven innovation, humor, and creativity, embodying the fun and experimental nature of meme coins while integrating seamlessly into the Farcaster ecosystem. The project is about having fun with this new AI meta.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 RUNNER ເຖິງ VND
₫5,769.8269
|1 RUNNER ເຖິງ AUD
A$0.339853
|1 RUNNER ເຖິງ GBP
￡0.164445
|1 RUNNER ເຖິງ EUR
€0.1929488
|1 RUNNER ເຖິງ USD
$0.21926
|1 RUNNER ເຖິງ MYR
RM0.9362402
|1 RUNNER ເຖິງ TRY
₺8.4568582
|1 RUNNER ເຖິງ JPY
¥31.770774
|1 RUNNER ເຖິງ RUB
₽18.1306094
|1 RUNNER ເຖິງ INR
₹18.5559738
|1 RUNNER ເຖິງ IDR
Rp3,594.4256544
|1 RUNNER ເຖິງ KRW
₩307.0867856
|1 RUNNER ເຖິງ PHP
₱12.2040116
|1 RUNNER ເຖິງ EGP
￡E.11.1296376
|1 RUNNER ເຖິງ BRL
R$1.238819
|1 RUNNER ເຖິງ CAD
C$0.3025788
|1 RUNNER ເຖິງ BDT
৳26.727794
|1 RUNNER ເຖິງ NGN
₦351.3773056
|1 RUNNER ເຖິງ UAH
₴9.121216
|1 RUNNER ເຖິງ VES
Bs18.85636
|1 RUNNER ເຖິງ PKR
Rs61.8137792
|1 RUNNER ເຖິງ KZT
₸112.8443516
|1 RUNNER ເຖິງ THB
฿7.257506
|1 RUNNER ເຖິງ TWD
NT$6.7334746
|1 RUNNER ເຖິງ AED
د.إ0.8046842
|1 RUNNER ເຖິງ CHF
Fr0.1797932
|1 RUNNER ເຖິງ HKD
HK$1.699265
|1 RUNNER ເຖິງ MAD
.د.م2.0303476
|1 RUNNER ເຖິງ MXN
$4.2931108