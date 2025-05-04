ໂລໂກ້ REPO ANALYZER AI

REPO ANALYZER AI ລາຄາ (REPOALYZE)

USD

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00018308
$0.00018308$0.00018308
-1.10%(1D)

ລາຄາຂອງ REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 182.92KUSD. REPOALYZE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດREPO ANALYZER AIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- REPO ANALYZER AI ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.10%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.11M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງREPOALYZE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.REPOALYZE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ REPO ANALYZER AI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງREPO ANALYZER AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ REPO ANALYZER AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ REPO ANALYZER AI ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-1.10%
30 ມື້$ 0-2.45%
60 ວັນ$ 0-61.31%
90 ວັນ$ 0--

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ REPO ANALYZER AI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00205628
$ 0.00205628$ 0.00205628

+0.86%

-1.10%

-9.85%

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 182.92K
$ 182.92K$ 182.92K

--
----

999.11M
999.11M 999.11M

ແມ່ນຫຍັງ REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ REPO ANALYZER AI(REPOALYZE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

REPOALYZE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 REPOALYZE ເຖິງ VND
--
1 REPOALYZE ເຖິງ AUD
A$--
1 REPOALYZE ເຖິງ GBP
--
1 REPOALYZE ເຖິງ EUR
--
1 REPOALYZE ເຖິງ USD
$--
1 REPOALYZE ເຖິງ MYR
RM--
1 REPOALYZE ເຖິງ TRY
--
1 REPOALYZE ເຖິງ JPY
¥--
1 REPOALYZE ເຖິງ RUB
--
1 REPOALYZE ເຖິງ INR
--
1 REPOALYZE ເຖິງ IDR
Rp--
1 REPOALYZE ເຖິງ KRW
--
1 REPOALYZE ເຖິງ PHP
--
1 REPOALYZE ເຖິງ EGP
￡E.--
1 REPOALYZE ເຖິງ BRL
R$--
1 REPOALYZE ເຖິງ CAD
C$--
1 REPOALYZE ເຖິງ BDT
--
1 REPOALYZE ເຖິງ NGN
--
1 REPOALYZE ເຖິງ UAH
--
1 REPOALYZE ເຖິງ VES
Bs--
1 REPOALYZE ເຖິງ PKR
Rs--
1 REPOALYZE ເຖິງ KZT
--
1 REPOALYZE ເຖິງ THB
฿--
1 REPOALYZE ເຖິງ TWD
NT$--
1 REPOALYZE ເຖິງ AED
د.إ--
1 REPOALYZE ເຖິງ CHF
Fr--
1 REPOALYZE ເຖິງ HKD
HK$--
1 REPOALYZE ເຖິງ MAD
.د.م--
1 REPOALYZE ເຖິງ MXN
$--