ໂລໂກ້ RealToken Ecosystem Governance

RealToken Ecosystem Governance ລາຄາ (REG)

USD

RealToken Ecosystem Governance (REG) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.468834
$0.468834$0.468834
+3.30%(1D)

ລາຄາຂອງ RealToken Ecosystem Governance (REG) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ RealToken Ecosystem Governance (REG) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.468834USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 34.02MUSD. REG ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRealToken Ecosystem Governanceຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- RealToken Ecosystem Governance ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +3.40%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 72.56M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງREG ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.REG MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

RealToken Ecosystem Governance (REG) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ RealToken Ecosystem Governance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.01539441.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRealToken Ecosystem Governance ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0736346460.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RealToken Ecosystem Governance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.3263912132.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RealToken Ecosystem Governance ຖຶງ USD ເປັນ $ -1.3899771316527298.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.01539441+3.40%
30 ມື້$ +0.0736346460+15.71%
60 ວັນ$ -0.3263912132-69.61%
90 ວັນ$ -1.3899771316527298-74.77%

RealToken Ecosystem Governance (REG) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ RealToken Ecosystem Governance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.442056
$ 0.442056$ 0.442056

$ 0.47325
$ 0.47325$ 0.47325

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

+0.01%

+3.40%

+33.31%

RealToken Ecosystem Governance (REG) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 34.02M
$ 34.02M$ 34.02M

--
----

72.56M
72.56M 72.56M

ແມ່ນຫຍັງ RealToken Ecosystem Governance (REG)

The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

RealToken Ecosystem Governance (REG) ຊັບພະຍາກອນ

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

REG ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 REG ເຖິງ VND
12,337.36671
1 REG ເຖິງ AUD
A$0.72200436
1 REG ເຖິງ GBP
0.3516255
1 REG ເຖິງ EUR
0.41257392
1 REG ເຖິງ USD
$0.468834
1 REG ເຖິງ MYR
RM2.00192118
1 REG ເຖິງ TRY
18.07823904
1 REG ເຖິງ JPY
¥67.75588968
1 REG ເຖິງ RUB
38.80070184
1 REG ເຖິງ INR
39.65397972
1 REG ເຖິງ IDR
Rp7,685.80204896
1 REG ເຖິງ KRW
655.7112324
1 REG ເຖິງ PHP
26.09530044
1 REG ເຖິງ EGP
￡E.23.79801384
1 REG ເຖິງ BRL
R$2.6489121
1 REG ເຖິງ CAD
C$0.64230258
1 REG ເຖິງ BDT
57.1508646
1 REG ເຖິງ NGN
751.33461504
1 REG ເຖິງ UAH
19.5034944
1 REG ເຖິງ VES
Bs40.319724
1 REG ເຖິງ PKR
Rs132.17368128
1 REG ເຖິງ KZT
241.29010644
1 REG ເຖິງ THB
฿15.53247042
1 REG ເຖິງ TWD
NT$14.43071052
1 REG ເຖິງ AED
د.إ1.72062078
1 REG ເຖິງ CHF
Fr0.38444388
1 REG ເຖິງ HKD
HK$3.6334635
1 REG ເຖິງ MAD
.د.م4.34140284
1 REG ເຖິງ MXN
$9.2125881