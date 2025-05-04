RealFevr ລາຄາ (FEVR)
ລາຄາສົດຂອງ RealFevr (FEVR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 137.73KUSD. FEVR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRealFevrຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- RealFevr ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.16%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 13.03B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFEVR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FEVR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ RealFevr ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRealFevr ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RealFevr ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RealFevr ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-1.16%
|30 ມື້
|$ 0
|+1.34%
|60 ວັນ
|$ 0
|-7.94%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ RealFevr: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.00%
-1.16%
+8.03%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: - FEVR Battle Arena Game - Marketplace Challenges & Achievements - Public User Profiles & Leaderboards - Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace) - NFT Bidding and User Notifications - Experience (LVL) System in-game and in-marketplace - NFT Fusion (By burning NFTs) - New Litepaper - New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes) - New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects) - Blockchain integration into Fantasy Leagues - New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more) - Mass Marketing
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 FEVR ເຖິງ VND
₫--
|1 FEVR ເຖິງ AUD
A$--
|1 FEVR ເຖິງ GBP
￡--
|1 FEVR ເຖິງ EUR
€--
|1 FEVR ເຖິງ USD
$--
|1 FEVR ເຖິງ MYR
RM--
|1 FEVR ເຖິງ TRY
₺--
|1 FEVR ເຖິງ JPY
¥--
|1 FEVR ເຖິງ RUB
₽--
|1 FEVR ເຖິງ INR
₹--
|1 FEVR ເຖິງ IDR
Rp--
|1 FEVR ເຖິງ KRW
₩--
|1 FEVR ເຖິງ PHP
₱--
|1 FEVR ເຖິງ EGP
￡E.--
|1 FEVR ເຖິງ BRL
R$--
|1 FEVR ເຖິງ CAD
C$--
|1 FEVR ເຖິງ BDT
৳--
|1 FEVR ເຖິງ NGN
₦--
|1 FEVR ເຖິງ UAH
₴--
|1 FEVR ເຖິງ VES
Bs--
|1 FEVR ເຖິງ PKR
Rs--
|1 FEVR ເຖິງ KZT
₸--
|1 FEVR ເຖິງ THB
฿--
|1 FEVR ເຖິງ TWD
NT$--
|1 FEVR ເຖິງ AED
د.إ--
|1 FEVR ເຖິງ CHF
Fr--
|1 FEVR ເຖິງ HKD
HK$--
|1 FEVR ເຖິງ MAD
.د.م--
|1 FEVR ເຖິງ MXN
$--