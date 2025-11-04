ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດReal Estate Crypto Crowfundingຂອງມື້ນີ້0.00053882 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດRECCລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວRECCໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ RECC

RECC ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ RECC

RECC ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

RECC Tokenomics

RECC ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Real Estate Crypto Crowfunding

Real Estate Crypto Crowfunding ລາຄາ (RECC)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 RECC ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00053882
$0.00053882$0.00053882
-12.70%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ.
USD
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:43:54 (UTC+8)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00052568
$ 0.00052568$ 0.00052568
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00063785
$ 0.00063785$ 0.00063785
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00052568
$ 0.00052568$ 0.00052568

$ 0.00063785
$ 0.00063785$ 0.00063785

$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015

$ 0.00025128
$ 0.00025128$ 0.00025128

-6.78%

-12.79%

-65.30%

-65.30%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00053882. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, RECCມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00052568 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00063785, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. RECCລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00367015, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00025128.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, RECCມີການປ່ຽນແປງ-6.78%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -12.79%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -65.30%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 469.83K
$ 469.83K$ 469.83K

--
----

$ 523.71K
$ 523.71K$ 523.71K

872.02M
872.02M 872.02M

972,020,417.7539346
972,020,417.7539346 972,020,417.7539346

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານReal Estate Crypto Crowfundingການຊື້ຂາຍ$ 469.83K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງRECCແມ່ນ872.02Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ972020417.7539346. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 523.71K.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Real Estate Crypto Crowfunding ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງReal Estate Crypto Crowfunding ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004293431.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Real Estate Crypto Crowfunding ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004291348.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Real Estate Crypto Crowfunding ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.00007361725854856404.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-12.79%
30 ມື້$ -0.0004293431-79.68%
60 ວັນ$ -0.0004291348-79.64%
90 ວັນ$ +0.00007361725854856404+15.82%

ແມ່ນຫຍັງ Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Real Estate Crypto Crowfunding ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບReal Estate Crypto Crowfunding.

ກວດເບິ່ງການReal Estate Crypto Crowfundingຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

RECC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງReal Estate Crypto Crowfunding (RECC) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ RECC ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Real Estate Crypto Crowfunding(RECC)

ມື້ນີ້ມີReal Estate Crypto Crowfunding (RECC) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ RECCແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00053882 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາRECCປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​RECCປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00053882. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງReal Estate Crypto Crowfunding?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງRECC​ແມ່ນ​$ 469.83K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງRECC?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນRECCແມ່ນ 872.02M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງRECC?
RECC ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.00367015 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງRECC?
RECCຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00025128 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດRECC?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການRECCແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້RECCຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
RECC ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງRECCການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:43:54 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

