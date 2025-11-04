Real Estate Crypto Crowfunding ລາຄາ (RECC)
-6.78%
-12.79%
-65.30%
-65.30%
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.00053882. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, RECCມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00052568 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00063785, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. RECCລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00367015, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00025128.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, RECCມີການປ່ຽນແປງ-6.78%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -12.79%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -65.30%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານReal Estate Crypto Crowfundingການຊື້ຂາຍ$ 469.83K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງRECCແມ່ນ872.02Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ972020417.7539346. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 523.71K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Real Estate Crypto Crowfunding ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງReal Estate Crypto Crowfunding ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004293431.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Real Estate Crypto Crowfunding ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004291348.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Real Estate Crypto Crowfunding ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.00007361725854856404.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-12.79%
|30 ມື້
|$ -0.0004293431
|-79.68%
|60 ວັນ
|$ -0.0004291348
|-79.64%
|90 ວັນ
|$ +0.00007361725854856404
|+15.82%
RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງReal Estate Crypto Crowfunding (RECC) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ RECC ດຽວນີ້!
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|11-04 05:28:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
