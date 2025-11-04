ReachX Mainnet ລາຄາ (RX)
--
--
0.00%
0.00%
ReachX Mainnet (RX) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.01547096. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, RXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. RXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.02014509, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.01326584.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, RXມີການປ່ຽນແປງ--ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, --24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ 0.00%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານReachX Mainnetການຊື້ຂາຍ$ 7.74M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງRXແມ່ນ500.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 15.47M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ ReachX Mainnet ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງReachX Mainnet ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.0000000000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ReachX Mainnet ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.0000000000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ReachX Mainnet ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 ວັນ
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.
The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.
This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.
ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:
Scheduling in-depth consultations
ReachPass – Decentralized Messaging Access Package
Purchasing exclusive content
Integrating professional AI services
B2B collaborations
To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.
Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.
With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|11-03 17:18:56
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
