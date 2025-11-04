ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດReachX Mainnetຂອງມື້ນີ້0.01547096 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດRXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວRXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດReachX Mainnetຂອງມື້ນີ້0.01547096 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດRXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວRXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ RX

RX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ RX

RX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

RX Tokenomics

RX ການຄາດຄະເນລາຄາ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ ReachX Mainnet

ReachX Mainnet ລາຄາ (RX)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 RX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01547096
$0.01547096$0.01547096
0.00%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
ReachX Mainnet (RX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:53:06 (UTC+8)

ReachX Mainnet (RX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0
$ 0$ 0
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0
$ 0$ 0
ສູງກວ່າ 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

ReachX Mainnet (RX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.01547096. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, RXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. RXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.02014509, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.01326584.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, RXມີການປ່ຽນແປງ--ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, --24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ 0.00%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

ReachX Mainnet (RX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

--
----

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານReachX Mainnetການຊື້ຂາຍ$ 7.74M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງRXແມ່ນ500.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 15.47M.

ReachX Mainnet (RX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ ReachX Mainnet ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງReachX Mainnet ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.0000000000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ReachX Mainnet ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.0000000000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ReachX Mainnet ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0--
30 ມື້$ 0.00000000000.00%
60 ວັນ$ 0.00000000000.00%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ReachX Mainnet (RX) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ReachX Mainnet ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

ReachX Mainnet (RX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ ReachX Mainnet (RX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບReachX Mainnet.

ກວດເບິ່ງການReachX Mainnetຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

RX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

ReachX Mainnet (RX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງReachX Mainnet (RX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ RX ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ ReachX Mainnet(RX)

ມື້ນີ້ມີReachX Mainnet (RX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ RXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.01547096 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາRXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​RXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.01547096. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງReachX Mainnet?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງRX​ແມ່ນ​$ 7.74M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງRX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນRXແມ່ນ 500.00M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງRX?
RX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.02014509 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງRX?
RXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.01326584 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດRX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການRXແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້RXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
RX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງRXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:53:06 (UTC+8)

ReachX Mainnet (RX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,553.73
$104,553.73$104,553.73

-1.12%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,490.19
$3,490.19$3,490.19

-2.75%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$156.72
$156.72$156.72

-6.00%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1578
$1.1578$1.1578

-23.93%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,553.73
$104,553.73$104,553.73

-1.12%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,490.19
$3,490.19$3,490.19

-2.75%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$156.72
$156.72$156.72

-6.00%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2413
$2.2413$2.2413

-3.68%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16204
$0.16204$0.16204

-2.94%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07426
$0.07426$0.07426

+165.97%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$53.765
$53.765$53.765

+152.46%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01871
$0.01871$0.01871

+87.10%

ໂລໂກ້ PIVX

PIVX

PIVX

$0.3771
$0.3771$0.3771

+65.10%

ໂລໂກ້ DASH

DASH

DASH

$130.14
$130.14$130.14

+52.53%