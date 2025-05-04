RCH Token ລາຄາ (RCH)
ລາຄາສົດຂອງ RCH Token (RCH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.173871USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 4.58MUSD. RCH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRCH Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- RCH Token ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.62%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 26.33M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງRCH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.RCH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ RCH Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0028733282894767.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRCH Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0012943478.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RCH Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0367134354.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RCH Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.1535907705917375.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0028733282894767
|-1.62%
|30 ມື້
|$ +0.0012943478
|+0.74%
|60 ວັນ
|$ -0.0367134354
|-21.11%
|90 ວັນ
|$ -0.1535907705917375
|-46.90%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ RCH Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.44%
-1.62%
+1.81%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
SOFA.org is a decentralized, non-profit organization focused on advancing the DeFi ecosystem. Our modus operandi is to promote the highest DeFi standards, support high-quality projects, and promote adoption of blockchain technologies across mainstream finance.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 RCH ເຖິງ VND
₫4,575.415365
|1 RCH ເຖິງ AUD
A$0.26950005
|1 RCH ເຖິງ GBP
￡0.13040325
|1 RCH ເຖິງ EUR
€0.15300648
|1 RCH ເຖິງ USD
$0.173871
|1 RCH ເຖິງ MYR
RM0.74242917
|1 RCH ເຖິງ TRY
₺6.70620447
|1 RCH ເຖິງ JPY
¥25.1939079
|1 RCH ເຖິງ RUB
₽14.37739299
|1 RCH ເຖິງ INR
₹14.71470273
|1 RCH ເຖິງ IDR
Rp2,850.34380624
|1 RCH ເຖິງ KRW
₩243.51676776
|1 RCH ເຖິງ PHP
₱9.67765986
|1 RCH ເຖິງ EGP
￡E.8.82569196
|1 RCH ເຖິງ BRL
R$0.98237115
|1 RCH ເຖິງ CAD
C$0.23994198
|1 RCH ເຖິງ BDT
৳21.1948749
|1 RCH ເຖິງ NGN
₦278.63870976
|1 RCH ເຖິງ UAH
₴7.2330336
|1 RCH ເຖິງ VES
Bs14.952906
|1 RCH ເຖິງ PKR
Rs49.01771232
|1 RCH ເຖິງ KZT
₸89.48444886
|1 RCH ເຖິງ THB
฿5.7551301
|1 RCH ເຖິງ TWD
NT$5.33957841
|1 RCH ເຖິງ AED
د.إ0.63810657
|1 RCH ເຖິງ CHF
Fr0.14257422
|1 RCH ເຖິງ HKD
HK$1.34750025
|1 RCH ເຖິງ MAD
.د.م1.61004546
|1 RCH ເຖິງ MXN
$3.40439418