ໂລໂກ້ RCD Espanyol Fan Token

RCD Espanyol Fan Token ລາຄາ (ENFT)

USD

RCD Espanyol Fan Token (ENFT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00122122
$0.00122122$0.00122122
-2.50%(1D)

ລາຄາຂອງ RCD Espanyol Fan Token (ENFT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ RCD Espanyol Fan Token (ENFT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00122122USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 22.14KUSD. ENFT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRCD Espanyol Fan Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- RCD Espanyol Fan Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.58%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 18.13M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງENFT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ENFT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

RCD Espanyol Fan Token (ENFT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ RCD Espanyol Fan Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRCD Espanyol Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003471780.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RCD Espanyol Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001785671.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RCD Espanyol Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000767554824678832.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-2.58%
30 ມື້$ -0.0003471780-28.42%
60 ວັນ$ -0.0001785671-14.62%
90 ວັນ$ -0.000767554824678832-38.59%

RCD Espanyol Fan Token (ENFT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ RCD Espanyol Fan Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00121808
$ 0.00121808$ 0.00121808

$ 0.00125387
$ 0.00125387$ 0.00125387

$ 0.060833
$ 0.060833$ 0.060833

0.00%

-2.58%

-5.62%

RCD Espanyol Fan Token (ENFT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 22.14K
$ 22.14K$ 22.14K

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18.13M
18.13M 18.13M

ແມ່ນຫຍັງ RCD Espanyol Fan Token (ENFT)

RCD Espanyol Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. With the token, RCD Espanyol gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. ENFT, RCD Espanyol Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events ENFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription ENFT Token holders will be able to use RCD Espanyol Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce ENFT Token can be included in RCD Espanyol's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages ENFT Token holders, including signed products, interact with RCD Espanyol on the Bitci Fan Token Platform to meet and greet one of the players or legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles. etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests ENFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

RCD Espanyol Fan Token (ENFT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ RCD Espanyol Fan Token(ENFT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ENFT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ENFT ເຖິງ VND
32.1364043
1 ENFT ເຖິງ AUD
A$0.001892891
1 ENFT ເຖິງ GBP
0.000915915
1 ENFT ເຖິງ EUR
0.0010746736
1 ENFT ເຖິງ USD
$0.00122122
1 ENFT ເຖິງ MYR
RM0.0052146094
1 ENFT ເຖິງ TRY
0.0470902432
1 ENFT ເຖິງ JPY
¥0.1770891122
1 ENFT ເຖິງ RUB
0.1010437428
1 ENFT ເຖິງ INR
0.1032663632
1 ENFT ເຖິງ IDR
Rp20.0199967968
1 ENFT ເຖິງ KRW
1.7103918832
1 ENFT ເຖິງ PHP
0.067960893
1 ENFT ເຖິງ EGP
￡E.0.0619891272
1 ENFT ເຖິງ BRL
R$0.006899893
1 ENFT ເຖິງ CAD
C$0.0016852836
1 ENFT ເຖິງ BDT
0.148866718
1 ENFT ເຖິງ NGN
1.9570783232
1 ENFT ເຖິງ UAH
0.050802752
1 ENFT ເຖິງ VES
Bs0.10502492
1 ENFT ເຖິງ PKR
Rs0.3442863424
1 ENFT ເຖິງ KZT
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1 ENFT ເຖິງ THB
฿0.0404590186
1 ENFT ເຖິງ TWD
NT$0.037552515
1 ENFT ເຖິງ AED
د.إ0.0044818774
1 ENFT ເຖິງ CHF
Fr0.0010014004
1 ENFT ເຖິງ HKD
HK$0.009464455
1 ENFT ເຖິງ MAD
.د.م0.0113084972
1 ENFT ເຖິງ MXN
$0.0239236998