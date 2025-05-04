ໂລໂກ້ Rangers Fan Token

Rangers Fan Token ລາຄາ (RFT)

USD

Rangers Fan Token (RFT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0028852
$0.0028852$0.0028852
-0.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Rangers Fan Token (RFT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Rangers Fan Token (RFT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0028852USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 54.16KUSD. RFT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRangers Fan Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Rangers Fan Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.79%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 18.77M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງRFT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.RFT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Rangers Fan Token (RFT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Rangers Fan Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRangers Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003477958.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Rangers Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0014771771.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Rangers Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000908204376450284.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.79%
30 ມື້$ -0.0003477958-12.05%
60 ວັນ$ -0.0014771771-51.19%
90 ວັນ$ -0.000908204376450284-23.94%

Rangers Fan Token (RFT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Rangers Fan Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00288457
$ 0.00288457$ 0.00288457

$ 0.00290879
$ 0.00290879$ 0.00290879

$ 0.520029
$ 0.520029$ 0.520029

0.00%

-0.79%

-6.05%

Rangers Fan Token (RFT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 54.16K
$ 54.16K$ 54.16K

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18.77M
18.77M 18.77M

ແມ່ນຫຍັງ Rangers Fan Token (RFT)

Rangers Fan Tokens are offered on the Bitcichain infrastructure. You can support your team by purchasing Rangers Fan Tokens and have a say in your club by participating in special events and surveys created for fans. RFT Token is a token project developed on the Bitcichain infrastructure.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Rangers Fan Token (RFT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Rangers Fan Token(RFT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

RFT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 RFT ເຖິງ VND
75.924038
1 RFT ເຖິງ AUD
A$0.00447206
1 RFT ເຖິງ GBP
0.0021639
1 RFT ເຖິງ EUR
0.002538976
1 RFT ເຖິງ USD
$0.0028852
1 RFT ເຖິງ MYR
RM0.012319804
1 RFT ເຖິງ TRY
0.111282164
1 RFT ເຖິງ JPY
¥0.41806548
1 RFT ເຖິງ RUB
0.238577188
1 RFT ເຖິງ INR
0.244174476
1 RFT ເຖິງ IDR
Rp47.298353088
1 RFT ເຖິງ KRW
4.040895712
1 RFT ເຖິງ PHP
0.160590232
1 RFT ເຖິງ EGP
￡E.0.146452752
1 RFT ເຖິງ BRL
R$0.01630138
1 RFT ເຖິງ CAD
C$0.003981576
1 RFT ເຖິງ BDT
0.35170588
1 RFT ເຖິງ NGN
4.623706112
1 RFT ເຖິງ UAH
0.12002432
1 RFT ເຖິງ VES
Bs0.2538976
1 RFT ເຖິງ PKR
Rs0.813395584
1 RFT ເຖິງ KZT
1.484897032
1 RFT ເຖິງ THB
฿0.09550012
1 RFT ເຖິງ TWD
NT$0.088604492
1 RFT ເຖິງ AED
د.إ0.010588684
1 RFT ເຖິງ CHF
Fr0.002365864
1 RFT ເຖິງ HKD
HK$0.0223603
1 RFT ເຖິງ MAD
.د.م0.026716952
1 RFT ເຖິງ MXN
$0.056492216