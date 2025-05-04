ໂລໂກ້ RAI Finance

RAI Finance ລາຄາ (SOFI)

USD

RAI Finance (SOFI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00907857
$0.00907857$0.00907857
+1.20%(1D)

ລາຄາຂອງ RAI Finance (SOFI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ RAI Finance (SOFI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0090428USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 4.59MUSD. SOFI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRAI Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- RAI Finance ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.84%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 507.18M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOFI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOFI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

RAI Finance (SOFI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ RAI Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRAI Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0024117093.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RAI Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0008068176.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RAI Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.002083911368148016.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.84%
30 ມື້$ +0.0024117093+26.67%
60 ວັນ$ +0.0008068176+8.92%
90 ວັນ$ -0.002083911368148016-18.72%

RAI Finance (SOFI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ RAI Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00887755
$ 0.00887755$ 0.00887755

$ 0.00982024
$ 0.00982024$ 0.00982024

$ 2.86
$ 2.86$ 2.86

-0.39%

+0.84%

-14.03%

RAI Finance (SOFI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 4.59M
$ 4.59M$ 4.59M

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507.18M
507.18M 507.18M

ແມ່ນຫຍັງ RAI Finance (SOFI)

RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

RAI Finance (SOFI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ RAI Finance(SOFI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SOFI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SOFI ເຖິງ VND
237.961282
1 SOFI ເຖິງ AUD
A$0.01401634
1 SOFI ເຖິງ GBP
0.0067821
1 SOFI ເຖິງ EUR
0.007957664
1 SOFI ເຖິງ USD
$0.0090428
1 SOFI ເຖິງ MYR
RM0.038612756
1 SOFI ເຖິງ TRY
0.348780796
1 SOFI ເຖິງ JPY
¥1.31030172
1 SOFI ເຖິງ RUB
0.747749132
1 SOFI ເຖິງ INR
0.765292164
1 SOFI ເຖິງ IDR
Rp148.242599232
1 SOFI ເຖິງ KRW
12.664983968
1 SOFI ເຖິງ PHP
0.503322248
1 SOFI ເຖິງ EGP
￡E.0.459012528
1 SOFI ເຖິງ BRL
R$0.05109182
1 SOFI ເຖິງ CAD
C$0.012479064
1 SOFI ເຖິງ BDT
1.10231732
1 SOFI ເຖິງ NGN
14.491629568
1 SOFI ເຖິງ UAH
0.37618048
1 SOFI ເຖິງ VES
Bs0.7776808
1 SOFI ເຖິງ PKR
Rs2.549346176
1 SOFI ເຖິງ KZT
4.653967448
1 SOFI ເຖິງ THB
฿0.29931668
1 SOFI ເຖິງ TWD
NT$0.277704388
1 SOFI ເຖິງ AED
د.إ0.033187076
1 SOFI ເຖິງ CHF
Fr0.007415096
1 SOFI ເຖິງ HKD
HK$0.0700817
1 SOFI ເຖິງ MAD
.د.م0.083736328
1 SOFI ເຖິງ MXN
$0.177058024