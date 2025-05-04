RAI Finance ລາຄາ (SOFI)
ລາຄາສົດຂອງ RAI Finance (SOFI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0090428USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 4.59MUSD. SOFI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRAI Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- RAI Finance ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.84%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 507.18M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSOFI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SOFI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ RAI Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRAI Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0024117093.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RAI Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0008068176.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ RAI Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.002083911368148016.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.84%
|30 ມື້
|$ +0.0024117093
|+26.67%
|60 ວັນ
|$ +0.0008068176
|+8.92%
|90 ວັນ
|$ -0.002083911368148016
|-18.72%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ RAI Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.39%
+0.84%
-14.03%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SOFI ເຖິງ VND
₫237.961282
|1 SOFI ເຖິງ AUD
A$0.01401634
|1 SOFI ເຖິງ GBP
￡0.0067821
|1 SOFI ເຖິງ EUR
€0.007957664
|1 SOFI ເຖິງ USD
$0.0090428
|1 SOFI ເຖິງ MYR
RM0.038612756
|1 SOFI ເຖິງ TRY
₺0.348780796
|1 SOFI ເຖິງ JPY
¥1.31030172
|1 SOFI ເຖິງ RUB
₽0.747749132
|1 SOFI ເຖິງ INR
₹0.765292164
|1 SOFI ເຖິງ IDR
Rp148.242599232
|1 SOFI ເຖິງ KRW
₩12.664983968
|1 SOFI ເຖິງ PHP
₱0.503322248
|1 SOFI ເຖິງ EGP
￡E.0.459012528
|1 SOFI ເຖິງ BRL
R$0.05109182
|1 SOFI ເຖິງ CAD
C$0.012479064
|1 SOFI ເຖິງ BDT
৳1.10231732
|1 SOFI ເຖິງ NGN
₦14.491629568
|1 SOFI ເຖິງ UAH
₴0.37618048
|1 SOFI ເຖິງ VES
Bs0.7776808
|1 SOFI ເຖິງ PKR
Rs2.549346176
|1 SOFI ເຖິງ KZT
₸4.653967448
|1 SOFI ເຖິງ THB
฿0.29931668
|1 SOFI ເຖິງ TWD
NT$0.277704388
|1 SOFI ເຖິງ AED
د.إ0.033187076
|1 SOFI ເຖິງ CHF
Fr0.007415096
|1 SOFI ເຖິງ HKD
HK$0.0700817
|1 SOFI ເຖິງ MAD
.د.م0.083736328
|1 SOFI ເຖິງ MXN
$0.177058024