ໂລໂກ້ Rabbi Schlomo by Virtuals

Rabbi Schlomo by Virtuals ລາຄາ (SHEKEL)

USD

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00755476
$0.00755476$0.00755476
-7.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00755478USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 7.55MUSD. SHEKEL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດRabbi Schlomo by Virtualsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Rabbi Schlomo by Virtuals ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -7.49%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSHEKEL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SHEKEL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Rabbi Schlomo by Virtuals ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000612390871372028.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງRabbi Schlomo by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0885425421.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Rabbi Schlomo by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0355998843.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Rabbi Schlomo by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0040764538535204112.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000612390871372028-7.49%
30 ມື້$ +0.0885425421+1,172.01%
60 ວັນ$ +0.0355998843+471.22%
90 ວັນ$ +0.0040764538535204112+117.20%

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Rabbi Schlomo by Virtuals: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00703913
$ 0.00703913$ 0.00703913

$ 0.00830534
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$ 0.00830534
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+1.19%

-7.49%

+256.29%

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 7.55M
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1.00B
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ແມ່ນຫຍັງ Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

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MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) ຊັບພະຍາກອນ

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SHEKEL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SHEKEL ເຖິງ VND
198.8040357
1 SHEKEL ເຖິງ AUD
A$0.011709909
1 SHEKEL ເຖິງ GBP
0.005666085
1 SHEKEL ເຖິງ EUR
0.0066482064
1 SHEKEL ເຖິງ USD
$0.00755478
1 SHEKEL ເຖິງ MYR
RM0.0322589106
1 SHEKEL ເຖິງ TRY
0.2913878646
1 SHEKEL ເຖິງ JPY
¥1.094687622
1 SHEKEL ເຖິງ RUB
0.6247047582
1 SHEKEL ເຖິງ INR
0.6393610314
1 SHEKEL ເຖິງ IDR
Rp123.8488326432
1 SHEKEL ເຖິງ KRW
10.5809226768
1 SHEKEL ເຖິງ PHP
0.4204990548
1 SHEKEL ເຖິງ EGP
￡E.0.3834806328
1 SHEKEL ເຖິງ BRL
R$0.042684507
1 SHEKEL ເຖິງ CAD
C$0.0104255964
1 SHEKEL ເຖິງ BDT
0.920927682
1 SHEKEL ເຖິງ NGN
12.1069882368
1 SHEKEL ເຖິງ UAH
0.314278848
1 SHEKEL ເຖິງ VES
Bs0.64971108
1 SHEKEL ເຖິງ PKR
Rs2.1298435776
1 SHEKEL ເຖິງ KZT
3.8881430748
1 SHEKEL ເຖິງ THB
฿0.250063218
1 SHEKEL ເຖິງ TWD
NT$0.2320072938
1 SHEKEL ເຖິງ AED
د.إ0.0277260426
1 SHEKEL ເຖິງ CHF
Fr0.0061949196
1 SHEKEL ເຖິງ HKD
HK$0.058549545
1 SHEKEL ເຖິງ MAD
.د.م0.0699572628
1 SHEKEL ເຖິງ MXN
$0.1479225924