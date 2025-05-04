QUEEN ລາຄາ (QUEEN)
ລາຄາສົດຂອງ QUEEN (QUEEN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00001526USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 15.26KUSD. QUEEN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດQUEENຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- QUEEN ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.91M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງQUEEN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.QUEEN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ QUEEN ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງQUEEN ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000015048.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ QUEEN ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000013035.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ QUEEN ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000010024360119574786.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ +0.0000015048
|+9.86%
|60 ວັນ
|$ -0.0000013035
|-8.54%
|90 ວັນ
|$ -0.000010024360119574786
|-39.64%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ QUEEN: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
--
-3.58%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
$QUEEN Coin is TikTok's newest viral memecoin! Over 10k+ TikToks in just 2 days, and it's only getting bigger. Fresh content drops nonstop as the QUEEN trend takes over. The 'Queen Never Cry' or 'Queen Don’t Cry' meme originates from the Korean webcomic The Ki Sisters. In a scene from Chapter 34, a mother whispers 'Queen never cry' to her newborn baby. The baby, initially crying, stops immediately, crosses her arms, and adopts a composed expression, leaving the medical staff stunned. The meme went viral on platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and TikTok, where users remixed the scene into various edits and paired it with popular soundtracks. The catchphrase 'Queen never cry' has become a symbol of female / human emotional resilience and has transcended gender / race boundaries as a reminder that we are stronger than our circumstances. As of the time of the writing of this description, the meme has surpassed 12 million views on TikTok alone. The project is a "meme" coin, supported by a strong community of ~2,650 holders and over 800 members in the project's telegram channel. The project also has a TikTok account, where the team is actively producing fresh content daily. The meme itself has garnered much online media outlet coverage - an example of such is included by link here (https://tribune.com.pk/story/2512723/queen-never-cry-meme-goes-viral-origin-traced-to-korean-webcomic-scene-with-emotional-resilience)
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 QUEEN ເຖິງ VND
₫0.4015669
|1 QUEEN ເຖິງ AUD
A$0.000023653
|1 QUEEN ເຖິງ GBP
￡0.000011445
|1 QUEEN ເຖິງ EUR
€0.0000134288
|1 QUEEN ເຖິງ USD
$0.00001526
|1 QUEEN ເຖິງ MYR
RM0.0000651602
|1 QUEEN ເຖິງ TRY
₺0.0005885782
|1 QUEEN ເຖິງ JPY
¥0.002211174
|1 QUEEN ເຖິງ RUB
₽0.0012618494
|1 QUEEN ເຖິງ INR
₹0.0012914538
|1 QUEEN ເຖິງ IDR
Rp0.2501638944
|1 QUEEN ເຖິງ KRW
₩0.0213725456
|1 QUEEN ເຖິງ PHP
₱0.0008493716
|1 QUEEN ເຖິງ EGP
￡E.0.0007745976
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R$0.000086219
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C$0.0000210588
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৳0.001860194
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₦0.0244550656
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₴0.000634816
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د.إ0.0000560042
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Fr0.0000125132
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$0.0002987908