ໂລໂກ້ Quantum Pipeline

Quantum Pipeline ລາຄາ (PIPE)

USD

Quantum Pipeline (PIPE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00932777
$0.00932777$0.00932777
-9.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Quantum Pipeline (PIPE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Quantum Pipeline (PIPE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00932777USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. PIPE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດQuantum Pipelineຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 1.70K USD
- Quantum Pipeline ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -9.24%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPIPE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PIPE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Quantum Pipeline (PIPE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Quantum Pipeline ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000950445130976558.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງQuantum Pipeline ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0014398933.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Quantum Pipeline ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0028383937.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Quantum Pipeline ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.000355445556262798.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000950445130976558-9.24%
30 ມື້$ -0.0014398933-15.43%
60 ວັນ$ -0.0028383937-30.42%
90 ວັນ$ +0.000355445556262798+3.96%

Quantum Pipeline (PIPE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Quantum Pipeline: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00929334
$ 0.00929334$ 0.00929334

$ 0.01027828
$ 0.01027828$ 0.01027828

$ 0.053941
$ 0.053941$ 0.053941

-0.27%

-9.24%

+2.14%

Quantum Pipeline (PIPE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.70K
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0.00
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ແມ່ນຫຍັງ Quantum Pipeline (PIPE)

Company BLOCKCHAIN TECHNOLUGY PARTNERS PTE. LTD. Established date: September 12, 2018 Company number: UEN 201831249C Registration address: 100D PASIR PANJANG ROAD #05-03 MEISSA SINGAPORE (118520) Main industry of activity: SOFTWARE AND APPLICATION DEVELOPMENT Subsidiary occupations: IT CONSULTANT Is a company that meets Singapore SSIC standards.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Quantum Pipeline(PIPE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PIPE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PIPE ເຖິງ VND
245.46026755
1 PIPE ເຖິງ AUD
A$0.0144580435
1 PIPE ເຖິງ GBP
0.0069958275
1 PIPE ເຖິງ EUR
0.0082084376
1 PIPE ເຖິງ USD
$0.00932777
1 PIPE ເຖິງ MYR
RM0.0398295779
1 PIPE ເຖິງ TRY
0.3597720889
1 PIPE ເຖິງ JPY
¥1.351593873
1 PIPE ເຖິງ RUB
0.7713133013
1 PIPE ເຖິງ INR
0.7894091751
1 PIPE ເຖິງ IDR
Rp152.9142378288
1 PIPE ເຖິງ KRW
13.0641015512
1 PIPE ເຖິງ PHP
0.5191836782
1 PIPE ເຖິງ EGP
￡E.0.4733843275
1 PIPE ເຖິງ BRL
R$0.0527019005
1 PIPE ເຖິງ CAD
C$0.0128723226
1 PIPE ເຖິງ BDT
1.137055163
1 PIPE ເຖິງ NGN
14.9483110912
1 PIPE ເຖິງ UAH
0.388035232
1 PIPE ເຖິງ VES
Bs0.82084376
1 PIPE ເຖິງ PKR
Rs2.6296849184
1 PIPE ເຖິງ KZT
4.8006301082
1 PIPE ເຖິງ THB
฿0.308749187
1 PIPE ເຖິງ TWD
NT$0.2864558167
1 PIPE ເຖິງ AED
د.إ0.0342329159
1 PIPE ເຖິງ CHF
Fr0.0076487714
1 PIPE ເຖິງ HKD
HK$0.0722902175
1 PIPE ເຖິງ MAD
.د.م0.0863751502
1 PIPE ເຖິງ MXN
$0.1826377366