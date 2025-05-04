Qmall ລາຄາ (QMALL)
ລາຄາສົດຂອງ Qmall (QMALL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00543601USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 384.18KUSD. QMALL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດQmallຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Qmall ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +8.33%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 70.66M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງQMALL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.QMALL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Qmall ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00041802.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງQmall ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0046372171.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Qmall ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0021349206.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Qmall ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.007029129120024957.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00041802
|+8.33%
|30 ມື້
|$ -0.0046372171
|-85.30%
|60 ວັນ
|$ -0.0021349206
|-39.27%
|90 ວັນ
|$ -0.007029129120024957
|-56.39%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Qmall: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.11%
+8.33%
-31.01%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The QMALL token is a service token of the Qmall Exchange, the main application of which is to use it to pay a commission when using the exchange's services, including a trading commission, as well as to obtain additional privileges. The overall goal of creating a QMALL token that goes beyond a specific set of innovations is to provide a more balanced and sustainable ecosystem that takes into account the needs of its users. Having studied the market, we conclude that the main leaders of the cryptocurrency asset market are the representatives of East Asian countries and form their activity at the expense of the exchange. Qmall Exchange team, the Ukrainian cryptocurrency exchange, set itself the goal of creating a token infrastructure that is technically and reputably consistent with the European format and convenient to use the community of Western mentality. Benefits of QMALL token: Exclusive opportunities for the community token; Passive profit with qBox; Buying goods and services from the Qmall Marketplace; Participation in voting for the development of the project
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 QMALL ເຖິງ VND
₫143.04860315
|1 QMALL ເຖິງ AUD
A$0.0084258155
|1 QMALL ເຖິງ GBP
￡0.0040770075
|1 QMALL ເຖິງ EUR
€0.0047836888
|1 QMALL ເຖິງ USD
$0.00543601
|1 QMALL ເຖິງ MYR
RM0.0232117627
|1 QMALL ເຖິງ TRY
₺0.2096669057
|1 QMALL ເຖິງ JPY
¥0.787677849
|1 QMALL ເຖິງ RUB
₽0.4495036669
|1 QMALL ເຖິງ INR
₹0.4600495263
|1 QMALL ເຖິງ IDR
Rp89.1149037744
|1 QMALL ເຖິງ KRW
₩7.6134581656
|1 QMALL ເຖິງ PHP
₱0.3025683166
|1 QMALL ເຖິງ EGP
￡E.0.2759318676
|1 QMALL ເຖິງ BRL
R$0.0307134565
|1 QMALL ເຖິງ CAD
C$0.0075016938
|1 QMALL ເຖິງ BDT
৳0.662649619
|1 QMALL ເຖິງ NGN
₦8.7115321856
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₴0.226138016
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Bs0.46749686
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Rs1.5325199392
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฿0.179931931
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NT$0.1669398671
|1 QMALL ເຖິງ AED
د.إ0.0199501567
|1 QMALL ເຖິງ CHF
Fr0.0044575282
|1 QMALL ເຖິງ HKD
HK$0.0421290775
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.د.م0.0503374526
|1 QMALL ເຖິງ MXN
$0.1064370758