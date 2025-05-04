Pyramid Financial ລາຄາ (PYRA)
ລາຄາສົດຂອງ Pyramid Financial (PYRA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 35.45USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 189.08KUSD. PYRA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPyramid Financialຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Pyramid Financial ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.01M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPYRA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PYRA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Pyramid Financial ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPyramid Financial ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.0000000000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pyramid Financial ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.0000000000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pyramid Financial ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 ວັນ
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 ວັນ
|$ 0
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ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Pyramid Financial: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
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ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Pyramid Financial’s vision with $PYRA is positioned as a defiant challenge to what it views as the overly restrained and idealistic norms of decentralized finance (DeFi). Framing the current state of DeFi as a product of “sustainable” limitations, Pyramid Financial proposes a system that abandons the ideals of equity and democratization. Instead, it offers a model aimed at users who seek to dominate, not just participate. In this ecosystem, $PYRA is more than just a token—it’s presented as a symbol of power and resilience, crafted for those who reject modern DeFi’s “grain-fed” structure, which Pyramid sees as bound by restrictive values. Pyramid Financial’s ethos is that true wealth creation favors the bold and competitive, not those waiting for “egalitarian” returns. By advocating for a system where only the strong and assertive succeed, it emphasizes the notion that this new economic frontier is not for everyone—especially not for those unwilling to embrace risk and ambition. In essence, Pyramid Financial invites participants who are unafraid to strive for dominance and financial strength. Those who lack this aggressive mindset, it suggests, will ultimately be left behind. This philosophy doesn’t cater to universal success but promises substantial rewards to those who are willing to claim their space in a competitive, merit-driven economic framework.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 PYRA ເຖິງ VND
₫932,866.75
|1 PYRA ເຖິງ AUD
A$54.9475
|1 PYRA ເຖິງ GBP
￡26.5875
|1 PYRA ເຖິງ EUR
€31.196
|1 PYRA ເຖິງ USD
$35.45
|1 PYRA ເຖິງ MYR
RM151.3715
|1 PYRA ເຖິງ TRY
₺1,367.3065
|1 PYRA ເຖິງ JPY
¥5,136.705
|1 PYRA ເຖິງ RUB
₽2,931.3605
|1 PYRA ເຖິງ INR
₹3,000.1335
|1 PYRA ເຖິງ IDR
Rp581,147.448
|1 PYRA ເຖິງ KRW
₩49,649.852
|1 PYRA ເຖິງ PHP
₱1,973.147
|1 PYRA ເຖິງ EGP
￡E.1,799.442
|1 PYRA ເຖິງ BRL
R$200.2925
|1 PYRA ເຖິງ CAD
C$48.921
|1 PYRA ເຖິງ BDT
৳4,321.355
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₦56,810.752
|1 PYRA ເຖິງ UAH
₴1,474.72
|1 PYRA ເຖິງ VES
Bs3,048.7
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Rs9,994.064
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฿1,173.395
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NT$1,088.6695
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د.إ130.1015
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Fr29.069
|1 PYRA ເຖິງ HKD
HK$274.7375
|1 PYRA ເຖິງ MAD
.د.م328.267
|1 PYRA ເຖິງ MXN
$694.111