Purr ລາຄາ (PURR)
ລາຄາສົດຂອງ Purr (PURR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.110497USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 66.05MUSD. PURR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPurrຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Purr ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -10.87%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 597.24M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPURR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PURR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Purr ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0134822678687178.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPurr ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0520113798.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Purr ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0331268680.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Purr ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0419616940721617.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0134822678687178
|-10.87%
|30 ມື້
|$ +0.0520113798
|+47.07%
|60 ວັນ
|$ +0.0331268680
|+29.98%
|90 ວັນ
|$ -0.0419616940721617
|-27.52%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Purr: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.42%
-10.87%
+5.29%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
$PURR is the first spot launch on the Hyperliquid L1. There is no sale and no planned utility for $PURR. The max supply of $PURR was 1 billion. 500 million $PURR were distributed proportionally to points holders. 400 million $PURR initially deployed as Hyperliquidity (HIP-2) were burned. $PURR is deflationary, as trading fees paid in $PURR are burned.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 PURR ເຖິງ VND
₫2,907.728555
|1 PURR ເຖິງ AUD
A$0.17127035
|1 PURR ເຖິງ GBP
￡0.08287275
|1 PURR ເຖິງ EUR
€0.09723736
|1 PURR ເຖິງ USD
$0.110497
|1 PURR ເຖິງ MYR
RM0.47182219
|1 PURR ເຖິງ TRY
₺4.26186929
|1 PURR ເຖິງ JPY
¥16.0110153
|1 PURR ເຖິງ RUB
₽9.13699693
|1 PURR ເຖິງ INR
₹9.35136111
|1 PURR ເຖິງ IDR
Rp1,811.42593968
|1 PURR ເຖິງ KRW
₩154.75767832
|1 PURR ເຖິງ PHP
₱6.15026302
|1 PURR ເຖິງ EGP
￡E.5.60882772
|1 PURR ເຖິງ BRL
R$0.62430805
|1 PURR ເຖິງ CAD
C$0.15248586
|1 PURR ເຖິງ BDT
৳13.4695843
|1 PURR ເຖິງ NGN
₦177.07807232
|1 PURR ເຖິງ UAH
₴4.5966752
|1 PURR ເຖິງ VES
Bs9.502742
|1 PURR ເຖິງ PKR
Rs31.15131424
|1 PURR ເຖິງ KZT
₸56.86838602
|1 PURR ເຖິງ THB
฿3.6574507
|1 PURR ເຖິງ TWD
NT$3.39336287
|1 PURR ເຖິງ AED
د.إ0.40552399
|1 PURR ເຖິງ CHF
Fr0.09060754
|1 PURR ເຖິງ HKD
HK$0.85635175
|1 PURR ເຖິງ MAD
.د.م1.02320222
|1 PURR ເຖິງ MXN
$2.16353126