ໂລໂກ້ PulsePad

PulsePad ລາຄາ (PLSPAD)

USD

PulsePad (PLSPAD) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00030182
$0.00030182$0.00030182
-14.70%(1D)

ລາຄາຂອງ PulsePad (PLSPAD) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ PulsePad (PLSPAD) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00030182USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 51.31KUSD. PLSPAD ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPulsePadຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- PulsePad ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -14.79%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 170.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPLSPAD ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PLSPAD MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

PulsePad (PLSPAD) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ PulsePad ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPulsePad ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000325055.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PulsePad ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000363262.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PulsePad ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-14.79%
30 ມື້$ +0.0000325055+10.77%
60 ວັນ$ -0.0000363262-12.03%
90 ວັນ$ 0--

PulsePad (PLSPAD) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ PulsePad: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00029491
$ 0.00029491$ 0.00029491

$ 0.00035424
$ 0.00035424$ 0.00035424

$ 0.447594
$ 0.447594$ 0.447594

+0.70%

-14.79%

-23.16%

PulsePad (PLSPAD) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 51.31K
$ 51.31K$ 51.31K

--
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170.00M
170.00M 170.00M

ແມ່ນຫຍັງ PulsePad (PLSPAD)

PulsePad is the premier IDO platform for projects building on PulseChain — a new Ethereum sister chain designed to provide an idyllic environment for building powerful new applications, while simultaneously reducing the load on the Ethereum network.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

PulsePad (PLSPAD) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ PulsePad(PLSPAD)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PLSPAD ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PLSPAD ເຖິງ VND
7.9423933
1 PLSPAD ເຖິງ AUD
A$0.000467821
1 PLSPAD ເຖິງ GBP
0.000226365
1 PLSPAD ເຖິງ EUR
0.0002656016
1 PLSPAD ເຖິງ USD
$0.00030182
1 PLSPAD ເຖິງ MYR
RM0.0012887714
1 PLSPAD ເຖິງ TRY
0.0116411974
1 PLSPAD ເຖິງ JPY
¥0.043733718
1 PLSPAD ເຖິງ RUB
0.0249574958
1 PLSPAD ເຖິງ INR
0.0255430266
1 PLSPAD ເຖິງ IDR
Rp4.9478680608
1 PLSPAD ເຖິງ KRW
0.4227170192
1 PLSPAD ເຖິງ PHP
0.0167993012
1 PLSPAD ເຖິງ EGP
￡E.0.0153203832
1 PLSPAD ເຖິງ BRL
R$0.001705283
1 PLSPAD ເຖິງ CAD
C$0.0004165116
1 PLSPAD ເຖິງ BDT
0.036791858
1 PLSPAD ເຖິງ NGN
0.4836846592
1 PLSPAD ເຖິງ UAH
0.012555712
1 PLSPAD ເຖິງ VES
Bs0.02656016
1 PLSPAD ເຖິງ PKR
Rs0.0850890944
1 PLSPAD ເຖິງ KZT
0.1553346812
1 PLSPAD ເຖິງ THB
฿0.009990242
1 PLSPAD ເຖິງ TWD
NT$0.0092688922
1 PLSPAD ເຖິງ AED
د.إ0.0011076794
1 PLSPAD ເຖິງ CHF
Fr0.0002474924
1 PLSPAD ເຖິງ HKD
HK$0.002339105
1 PLSPAD ເຖິງ MAD
.د.م0.0027948532
1 PLSPAD ເຖິງ MXN
$0.0059096356