PulseChain Peacock ລາຄາ (PCOCK)
-0.61%
-3.82%
+36.96%
+36.96%
PulseChain Peacock (PCOCK) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.02420436. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, PCOCKມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.02285003 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.02875, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. PCOCKລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.02875, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00191136.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, PCOCKມີການປ່ຽນແປງ-0.61%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -3.82%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +36.96%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານPulseChain Peacockການຊື້ຂາຍ$ 20.52M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງPCOCKແມ່ນ845.60Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ845604607.4965328. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 20.52M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ PulseChain Peacock ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00096289229784546.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPulseChain Peacock ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0952953028.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PulseChain Peacock ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1066783228.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PulseChain Peacock ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.021392147551760912.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00096289229784546
|-3.82%
|30 ມື້
|$ +0.0952953028
|+393.71%
|60 ວັນ
|$ +0.1066783228
|+440.74%
|90 ວັນ
|$ +0.021392147551760912
|+760.69%
Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງPulseChain Peacock (PCOCK) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ PCOCK ດຽວນີ້!
