ລາຄາສົດPryzmຂອງມື້ນີ້0.00126678 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPRYZMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPRYZMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ PRYZM

PRYZM ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ PRYZM

PRYZM ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

PRYZM Tokenomics

PRYZM ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Pryzm

Pryzm ລາຄາ (PRYZM)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 PRYZM ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0012669
$0.0012669$0.0012669
-2.10%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Pryzm (PRYZM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:42:50 (UTC+8)

Pryzm (PRYZM)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00125734
$ 0.00125734$ 0.00125734
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00155438
$ 0.00155438$ 0.00155438
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00125734
$ 0.00125734$ 0.00125734

$ 0.00155438
$ 0.00155438$ 0.00155438

$ 0.120383
$ 0.120383$ 0.120383

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-2.16%

-0.13%

-0.13%

Pryzm (PRYZM) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00126678. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, PRYZMມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00125734 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00155438, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. PRYZMລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.120383, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, PRYZMມີການປ່ຽນແປງ-0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.16%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.13%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Pryzm (PRYZM) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 314.61K
$ 314.61K$ 314.61K

--
----

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

248.33M
248.33M 248.33M

1,053,877,449.187561
1,053,877,449.187561 1,053,877,449.187561

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານPryzmການຊື້ຂາຍ$ 314.61K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງPRYZMແມ່ນ248.33Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1053877449.187561. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.34M.

Pryzm (PRYZM) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Pryzm ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPryzm ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0009231432.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pryzm ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0010850220.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pryzm ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.009973563213403775.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-2.16%
30 ມື້$ -0.0009231432-72.87%
60 ວັນ$ -0.0010850220-85.65%
90 ວັນ$ -0.009973563213403775-88.73%

ແມ່ນຫຍັງ Pryzm (PRYZM)

Pryzm is at the forefront of blockchain innovation, offering a Layer 1 solution designed to help you tokenize and trade your yield with ease. By splitting your tokens into their original deposit and the staking rewards or yield, Pryzm provides you with the tools to maximize and monetize these components. The platform not only ensures optimal returns but also fosters a developer-friendly environment, encouraging the creation of new decentralized applications and financial products. With Pryzm, you can confidently navigate the blockchain ecosystem, harnessing the full potential of your assets in a secure and efficient manner.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Pryzm (PRYZM) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Pryzm ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Pryzm (PRYZM) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Pryzm (PRYZM) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບPryzm.

ກວດເບິ່ງການPryzmຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

PRYZM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Pryzm (PRYZM) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງPryzm (PRYZM) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ PRYZM ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Pryzm(PRYZM)

ມື້ນີ້ມີPryzm (PRYZM) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ PRYZMແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00126678 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາPRYZMປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​PRYZMປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00126678. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງPryzm?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງPRYZM​ແມ່ນ​$ 314.61K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງPRYZM?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນPRYZMແມ່ນ 248.33M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງPRYZM?
PRYZM ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.120383 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງPRYZM?
PRYZMຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດPRYZM?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການPRYZMແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້PRYZMຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
PRYZM ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງPRYZMການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:42:50 (UTC+8)

Pryzm (PRYZM) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

