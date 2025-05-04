ໂລໂກ້ Proteo DeFi

Proteo DeFi ລາຄາ (PROTEO)

USD

Proteo DeFi (PROTEO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.03925963
$0.03925963$0.03925963
+1.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Proteo DeFi (PROTEO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Proteo DeFi (PROTEO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03925939USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 358.20KUSD. PROTEO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດProteo DeFiຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Proteo DeFi ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.77%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 9.12M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPROTEO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PROTEO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Proteo DeFi (PROTEO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Proteo DeFi ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00068182.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງProteo DeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0022318295.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Proteo DeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0041643063.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Proteo DeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.02111339939994442.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00068182+1.77%
30 ມື້$ -0.0022318295-5.68%
60 ວັນ$ -0.0041643063-10.60%
90 ວັນ$ -0.02111339939994442-34.97%

Proteo DeFi (PROTEO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Proteo DeFi: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.03857756
$ 0.03857756$ 0.03857756

$ 0.03975766
$ 0.03975766$ 0.03975766

$ 1.83
$ 1.83$ 1.83

+0.51%

+1.77%

+11.12%

Proteo DeFi (PROTEO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 358.20K
$ 358.20K$ 358.20K

--
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9.12M
9.12M 9.12M

ແມ່ນຫຍັງ Proteo DeFi (PROTEO)

PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Proteo DeFi(PROTEO)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PROTEO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PROTEO ເຖິງ VND
1,033.11084785
1 PROTEO ເຖິງ AUD
A$0.0608520545
1 PROTEO ເຖິງ GBP
0.0294445425
1 PROTEO ເຖິງ EUR
0.0345482632
1 PROTEO ເຖິງ USD
$0.03925939
1 PROTEO ເຖິງ MYR
RM0.1676375953
1 PROTEO ເຖິງ TRY
1.5142346723
1 PROTEO ເຖິງ JPY
¥5.688685611
1 PROTEO ເຖິງ RUB
3.2463589591
1 PROTEO ເຖິງ INR
3.3225221757
1 PROTEO ເຖິງ IDR
Rp643.5964544016
1 PROTEO ເຖິງ KRW
54.9851312584
1 PROTEO ເຖິງ PHP
2.1851776474
1 PROTEO ເຖິງ EGP
￡E.1.9928066364
1 PROTEO ເຖິງ BRL
R$0.2218155535
1 PROTEO ເຖິງ CAD
C$0.0541779582
1 PROTEO ເຖິງ BDT
4.785719641
1 PROTEO ເຖິງ NGN
62.9155280384
1 PROTEO ເຖິງ UAH
1.633190624
1 PROTEO ເຖິງ VES
Bs3.37630754
1 PROTEO ເຖິງ PKR
Rs11.0680072288
1 PROTEO ເຖິງ KZT
20.2052376574
1 PROTEO ເຖິງ THB
฿1.299485809
1 PROTEO ເຖິງ TWD
NT$1.2056558669
1 PROTEO ເຖິງ AED
د.إ0.1440819613
1 PROTEO ເຖິງ CHF
Fr0.0321926998
1 PROTEO ເຖິງ HKD
HK$0.3042602725
1 PROTEO ເຖິງ MAD
.د.م0.3635419514
1 PROTEO ເຖິງ MXN
$0.7686988562