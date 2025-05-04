ໂລໂກ້ Prophet of Ethereum

Prophet of Ethereum ລາຄາ (PROPHET)

USD

Prophet of Ethereum (PROPHET) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00050049
$0.00050049$0.00050049
-2.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Prophet of Ethereum (PROPHET) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Prophet of Ethereum (PROPHET) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00050181USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 501.71KUSD. PROPHET ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດProphet of Ethereumຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Prophet of Ethereum ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.31%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPROPHET ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PROPHET MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Prophet of Ethereum (PROPHET) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Prophet of Ethereum ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງProphet of Ethereum ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000614917.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Prophet of Ethereum ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002609724.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Prophet of Ethereum ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001931553954824823.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-2.31%
30 ມື້$ +0.0000614917+12.25%
60 ວັນ$ -0.0002609724-52.00%
90 ວັນ$ -0.0001931553954824823-27.79%

Prophet of Ethereum (PROPHET) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Prophet of Ethereum: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00048664
$ 0.00048664$ 0.00048664

$ 0.00051973
$ 0.00051973$ 0.00051973

$ 0.00683847
$ 0.00683847$ 0.00683847

+2.48%

-2.31%

-13.66%

Prophet of Ethereum (PROPHET) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 501.71K
$ 501.71K$ 501.71K

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

ແມ່ນຫຍັງ Prophet of Ethereum (PROPHET)

$PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Prophet of Ethereum (PROPHET) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Prophet of Ethereum(PROPHET)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PROPHET ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PROPHET ເຖິງ VND
13.20513015
1 PROPHET ເຖິງ AUD
A$0.0007778055
1 PROPHET ເຖິງ GBP
0.0003763575
1 PROPHET ເຖິງ EUR
0.0004415928
1 PROPHET ເຖິງ USD
$0.00050181
1 PROPHET ເຖິງ MYR
RM0.0021427287
1 PROPHET ເຖິງ TRY
0.0193548117
1 PROPHET ເຖິງ JPY
¥0.072712269
1 PROPHET ເຖິງ RUB
0.0414946689
1 PROPHET ເຖິງ INR
0.0424681803
1 PROPHET ເຖິງ IDR
Rp8.2263921264
1 PROPHET ເຖິງ KRW
0.7028150136
1 PROPHET ເຖິງ PHP
0.0279307446
1 PROPHET ເຖິງ EGP
￡E.0.0254718756
1 PROPHET ເຖິງ BRL
R$0.0028352265
1 PROPHET ເຖິງ CAD
C$0.0006924978
1 PROPHET ເຖິງ BDT
0.061170639
1 PROPHET ເຖິງ NGN
0.8041806336
1 PROPHET ເຖິງ UAH
0.020875296
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Bs0.04315566
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Rs0.1414702752
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0.2582615346
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฿0.016609911
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NT$0.0154105851
1 PROPHET ເຖິງ AED
د.إ0.0018416427
1 PROPHET ເຖິງ CHF
Fr0.0004114842
1 PROPHET ເຖິງ HKD
HK$0.0038890275
1 PROPHET ເຖິງ MAD
.د.م0.0046467606
1 PROPHET ເຖິງ MXN
$0.0098254398