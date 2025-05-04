Professional Fighters League Fan Token ລາຄາ (PFL)
ລາຄາສົດຂອງ Professional Fighters League Fan Token (PFL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.158011USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 312.47KUSD. PFL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດProfessional Fighters League Fan Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Professional Fighters League Fan Token ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -6.16%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.98M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPFL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PFL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Professional Fighters League Fan Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0103741285918812.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງProfessional Fighters League Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0070222300.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Professional Fighters League Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0126437874.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Professional Fighters League Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.043933670369446.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0103741285918812
|-6.16%
|30 ມື້
|$ -0.0070222300
|-4.44%
|60 ວັນ
|$ -0.0126437874
|-8.00%
|90 ວັນ
|$ -0.043933670369446
|-21.75%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Professional Fighters League Fan Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.01%
-6.16%
-3.80%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Official Fan Token of the Professional Fighters League
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 PFL ເຖິງ VND
₫4,158.059465
|1 PFL ເຖິງ AUD
A$0.24491705
|1 PFL ເຖິງ GBP
￡0.11850825
|1 PFL ເຖິງ EUR
€0.13904968
|1 PFL ເຖິງ USD
$0.158011
|1 PFL ເຖິງ MYR
RM0.67470697
|1 PFL ເຖິງ TRY
₺6.09448427
|1 PFL ເຖິງ JPY
¥22.8957939
|1 PFL ເຖິງ RUB
₽13.06592959
|1 PFL ເຖິງ INR
₹13.37247093
|1 PFL ເຖິງ IDR
Rp2,590.34384784
|1 PFL ເຖິງ KRW
₩221.30388616
|1 PFL ເຖິງ PHP
₱8.79489226
|1 PFL ເຖິງ EGP
￡E.8.02063836
|1 PFL ເຖິງ BRL
R$0.89276215
|1 PFL ເຖິງ CAD
C$0.21805518
|1 PFL ເຖິງ BDT
৳19.2615409
|1 PFL ເຖິງ NGN
₦253.22210816
|1 PFL ເຖິງ UAH
₴6.5732576
|1 PFL ເຖິງ VES
Bs13.588946
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Rs44.54646112
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₸81.32194126
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฿5.2301641
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NT$4.85251781
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د.إ0.57990037
|1 PFL ເຖິງ CHF
Fr0.12956902
|1 PFL ເຖິງ HKD
HK$1.22458525
|1 PFL ເຖິງ MAD
.د.م1.46318186
|1 PFL ເຖິງ MXN
$3.09385538