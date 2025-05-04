ໂລໂກ້ Professional Fighters League Fan Token

Professional Fighters League Fan Token ລາຄາ (PFL)

USD

Professional Fighters League Fan Token (PFL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.158011
$0.158011$0.158011
-6.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Professional Fighters League Fan Token (PFL) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Professional Fighters League Fan Token (PFL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.158011USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 312.47KUSD. PFL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດProfessional Fighters League Fan Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Professional Fighters League Fan Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -6.16%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.98M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPFL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PFL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Professional Fighters League Fan Token (PFL) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Professional Fighters League Fan Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0103741285918812.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງProfessional Fighters League Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0070222300.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Professional Fighters League Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0126437874.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Professional Fighters League Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.043933670369446.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0103741285918812-6.16%
30 ມື້$ -0.0070222300-4.44%
60 ວັນ$ -0.0126437874-8.00%
90 ວັນ$ -0.043933670369446-21.75%

Professional Fighters League Fan Token (PFL) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Professional Fighters League Fan Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.158012
$ 0.158012$ 0.158012

$ 0.168524
$ 0.168524$ 0.168524

$ 6.95
$ 6.95$ 6.95

-0.01%

-6.16%

-3.80%

Professional Fighters League Fan Token (PFL) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 312.47K
$ 312.47K$ 312.47K

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1.98M
1.98M 1.98M

ແມ່ນຫຍັງ Professional Fighters League Fan Token (PFL)

Official Fan Token of the Professional Fighters League

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Professional Fighters League Fan Token (PFL) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Professional Fighters League Fan Token(PFL)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PFL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PFL ເຖິງ VND
4,158.059465
1 PFL ເຖິງ AUD
A$0.24491705
1 PFL ເຖິງ GBP
0.11850825
1 PFL ເຖິງ EUR
0.13904968
1 PFL ເຖິງ USD
$0.158011
1 PFL ເຖິງ MYR
RM0.67470697
1 PFL ເຖິງ TRY
6.09448427
1 PFL ເຖິງ JPY
¥22.8957939
1 PFL ເຖິງ RUB
13.06592959
1 PFL ເຖິງ INR
13.37247093
1 PFL ເຖິງ IDR
Rp2,590.34384784
1 PFL ເຖິງ KRW
221.30388616
1 PFL ເຖິງ PHP
8.79489226
1 PFL ເຖິງ EGP
￡E.8.02063836
1 PFL ເຖິງ BRL
R$0.89276215
1 PFL ເຖິງ CAD
C$0.21805518
1 PFL ເຖິງ BDT
19.2615409
1 PFL ເຖິງ NGN
253.22210816
1 PFL ເຖິງ UAH
6.5732576
1 PFL ເຖິງ VES
Bs13.588946
1 PFL ເຖິງ PKR
Rs44.54646112
1 PFL ເຖິງ KZT
81.32194126
1 PFL ເຖິງ THB
฿5.2301641
1 PFL ເຖິງ TWD
NT$4.85251781
1 PFL ເຖິງ AED
د.إ0.57990037
1 PFL ເຖິງ CHF
Fr0.12956902
1 PFL ເຖິງ HKD
HK$1.22458525
1 PFL ເຖິງ MAD
.د.م1.46318186
1 PFL ເຖິງ MXN
$3.09385538