ໂລໂກ້ Polytrader by Virtuals

Polytrader by Virtuals ລາຄາ (POLY)

USD

Polytrader by Virtuals (POLY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00209599
$0.00209599$0.00209599
-15.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Polytrader by Virtuals (POLY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Polytrader by Virtuals (POLY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00209599USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.09MUSD. POLY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPolytrader by Virtualsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Polytrader by Virtuals ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -15.37%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 998.04M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPOLY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.POLY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Polytrader by Virtuals (POLY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Polytrader by Virtuals ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000380882498678885.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPolytrader by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0069916858.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Polytrader by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0015321684.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Polytrader by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011950169430784894.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000380882498678885-15.37%
30 ມື້$ +0.0069916858+333.57%
60 ວັນ$ +0.0015321684+73.10%
90 ວັນ$ -0.0011950169430784894-36.31%

Polytrader by Virtuals (POLY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Polytrader by Virtuals: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00199654
$ 0.00199654$ 0.00199654

$ 0.00248564
$ 0.00248564$ 0.00248564

$ 0.04199259
$ 0.04199259$ 0.04199259

+2.21%

-15.37%

-8.61%

Polytrader by Virtuals (POLY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

--
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998.04M
998.04M 998.04M

ແມ່ນຫຍັງ Polytrader by Virtuals (POLY)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Polytrader by Virtuals (POLY) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Polytrader by Virtuals(POLY)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

POLY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 POLY ເຖິງ VND
55.15597685
1 POLY ເຖິງ AUD
A$0.0032487845
1 POLY ເຖິງ GBP
0.0015719925
1 POLY ເຖິງ EUR
0.0018444712
1 POLY ເຖິງ USD
$0.00209599
1 POLY ເຖິງ MYR
RM0.0089498773
1 POLY ເຖິງ TRY
0.0808423343
1 POLY ເຖິງ JPY
¥0.303708951
1 POLY ເຖິງ RUB
0.1733174131
1 POLY ເຖິງ INR
0.1773836337
1 POLY ເຖິງ IDR
Rp34.3604863056
1 POLY ເຖິງ KRW
2.9355597544
1 POLY ເຖິງ PHP
0.1166628034
1 POLY ເຖິງ EGP
￡E.0.1063924524
1 POLY ເຖິງ BRL
R$0.0118423435
1 POLY ເຖິງ CAD
C$0.0028924662
1 POLY ເຖິງ BDT
0.255501181
1 POLY ເຖິງ NGN
3.3589497344
1 POLY ເຖິງ UAH
0.087193184
1 POLY ເຖິງ VES
Bs0.18025514
1 POLY ເຖິງ PKR
Rs0.5909015008
1 POLY ເຖິງ KZT
1.0787222134
1 POLY ເຖິງ THB
฿0.069377269
1 POLY ເຖິງ TWD
NT$0.0643678529
1 POLY ເຖິງ AED
د.إ0.0076922833
1 POLY ເຖິງ CHF
Fr0.0017187118
1 POLY ເຖິງ HKD
HK$0.0162439225
1 POLY ເຖິງ MAD
.د.م0.0194088674
1 POLY ເຖິງ MXN
$0.0410394842