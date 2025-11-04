ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດPokPok Agent Brain by Virtualsຂອງມື້ນີ້0.00221909 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCTDAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCTDAໂນ້ມລາຄາຢູ່ໃດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ CTDA

CTDA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ CTDA

CTDA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

CTDA Tokenomics

CTDA ການຄາດຄະເນລາຄາ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ PokPok Agent Brain by Virtuals

PokPok Agent Brain by Virtuals ລາຄາ (CTDA)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 CTDA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00219904
$0.00219904$0.00219904
-15.50%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ.
USD
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:41:48 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00214989
$ 0.00214989$ 0.00214989
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00260539
$ 0.00260539$ 0.00260539
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00214989
$ 0.00214989$ 0.00214989

$ 0.00260539
$ 0.00260539$ 0.00260539

$ 0.01343034
$ 0.01343034$ 0.01343034

$ 0.00120611
$ 0.00120611$ 0.00120611

+3.17%

-14.82%

-7.64%

-7.64%

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00221909. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CTDAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00214989 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00260539, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CTDAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.01343034, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00120611.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CTDAມີການປ່ຽນແປງ+3.17%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -14.82%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -7.64%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 355.22K
$ 355.22K$ 355.22K

--
----

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

161.53M
161.53M 161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານPokPok Agent Brain by Virtualsການຊື້ຂາຍ$ 355.22K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCTDAແມ່ນ161.53Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.20M.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ PokPok Agent Brain by Virtuals ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000386298253781415.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPokPok Agent Brain by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011988436.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PokPok Agent Brain by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0013678109.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PokPok Agent Brain by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000386298253781415-14.82%
30 ມື້$ -0.0011988436-54.02%
60 ວັນ$ -0.0013678109-61.63%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

PokPok Agent Brain by Virtuals ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບPokPok Agent Brain by Virtuals.

ກວດເບິ່ງການPokPok Agent Brain by Virtualsຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

CTDA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງPokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CTDA ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ PokPok Agent Brain by Virtuals(CTDA)

ມື້ນີ້ມີPokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ CTDAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00221909 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCTDAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​CTDAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00221909. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງPokPok Agent Brain by Virtuals?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCTDA​ແມ່ນ​$ 355.22K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCTDA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCTDAແມ່ນ 161.53M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCTDA?
CTDA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.01343034 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCTDA?
CTDAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00120611 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCTDA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCTDAແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້CTDAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
CTDA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCTDAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:41:48 (UTC+8)

