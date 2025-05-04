ໂລໂກ້ Pog

Pog ລາຄາ (POG)

USD

Pog (POG) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

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+0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Pog (POG) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Pog (POG) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00004139USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 41.39KUSD. POG ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPogຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Pog ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.14%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.84M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPOG ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.POG MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Pog (POG) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Pog ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPog ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000099230.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pog ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000008386.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pog ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+1.14%
30 ມື້$ +0.0000099230+23.97%
60 ວັນ$ -0.0000008386-2.02%
90 ວັນ$ 0--

Pog (POG) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Pog: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00004076
$ 0.00004076$ 0.00004076

$ 0.00004201
$ 0.00004201$ 0.00004201

$ 0.00286712
$ 0.00286712$ 0.00286712

-0.32%

+1.14%

-3.94%

Pog (POG) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 41.39K
$ 41.39K$ 41.39K

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999.84M
999.84M 999.84M

ແມ່ນຫຍັງ Pog (POG)

From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Pog (POG) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Pog(POG)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

POG ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 POG ເຖິງ VND
1.08917785
1 POG ເຖິງ AUD
A$0.0000641545
1 POG ເຖິງ GBP
0.0000310425
1 POG ເຖິງ EUR
0.0000364232
1 POG ເຖິງ USD
$0.00004139
1 POG ເຖິງ MYR
RM0.0001767353
1 POG ເຖິງ TRY
0.0015964123
1 POG ເຖິງ JPY
¥0.005997411
1 POG ເຖິງ RUB
0.0034225391
1 POG ເຖິງ INR
0.0035028357
1 POG ເຖິງ IDR
Rp0.6785244816
1 POG ເຖິງ KRW
0.0579691784
1 POG ເຖິງ PHP
0.0023037674
1 POG ເຖິງ EGP
￡E.0.0021009564
1 POG ເຖິງ BRL
R$0.0002338535
1 POG ເຖິງ CAD
C$0.0000571182
1 POG ເຖິງ BDT
0.005045441
1 POG ເຖິງ NGN
0.0663299584
1 POG ເຖິງ UAH
0.001721824
1 POG ເຖິງ VES
Bs0.00364232
1 POG ເຖິງ PKR
Rs0.0116686688
1 POG ເຖິງ KZT
0.0213017774
1 POG ເຖິງ THB
฿0.001370009
1 POG ເຖິງ TWD
NT$0.0012710869
1 POG ເຖິງ AED
د.إ0.0001519013
1 POG ເຖິງ CHF
Fr0.0000339398
1 POG ເຖິງ HKD
HK$0.0003207725
1 POG ເຖິງ MAD
.د.م0.0003832714
1 POG ເຖິງ MXN
$0.0008104162