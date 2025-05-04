PLC Ultima ລາຄາ (PLCU)
ລາຄາສົດຂອງ PLC Ultima (PLCU) ມື້ນີ້ແມ່ນ 30.01USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. PLCU ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPLC Ultimaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- PLC Ultima ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -8.79%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPLCU ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PLCU MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ PLC Ultima ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -2.89429322979161.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPLC Ultima ຖຶງ USD ເປັນ $ +6.5217912060.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PLC Ultima ຖຶງ USD ເປັນ $ -5.8344691750.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PLC Ultima ຖຶງ USD ເປັນ $ -10.01015797649658.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -2.89429322979161
|-8.79%
|30 ມື້
|$ +6.5217912060
|+21.73%
|60 ວັນ
|$ -5.8344691750
|-19.44%
|90 ວັນ
|$ -10.01015797649658
|-25.01%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ PLC Ultima: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.01%
-8.79%
+99.98%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The PLC Ultima blockchain is based on the Litecoin blockchain. Both are characterized by network stability, transparency and high transaction processing speed with the option of using the Segregated Witness protocol upgrade. The developers of PLC Ultima have expanded the functionality of the Litecoin blockchain and increased the scope of its application. The PLC Ultima blockchain uses the CryptoNight hashing algorithm used by Bytecoin and Monero. We have introduced a more equitable distribution of rewards among participants using minting, backed by smart contracts. Additionally, this solution has been tested for vulnerability to all types of attacks, including network separation, hacking attempts, blockchain tampering, keyspace attack, etc.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 PLCU ເຖິງ VND
₫789,713.15
|1 PLCU ເຖິງ AUD
A$46.5155
|1 PLCU ເຖິງ GBP
￡22.5075
|1 PLCU ເຖິງ EUR
€26.4088
|1 PLCU ເຖິງ USD
$30.01
|1 PLCU ເຖິງ MYR
RM128.1427
|1 PLCU ເຖິງ TRY
₺1,157.4857
|1 PLCU ເຖິງ JPY
¥4,348.449
|1 PLCU ເຖິງ RUB
₽2,481.5269
|1 PLCU ເຖິງ INR
₹2,539.7463
|1 PLCU ເຖິງ IDR
Rp491,967.1344
|1 PLCU ເຖິງ KRW
₩42,030.8056
|1 PLCU ເຖິງ PHP
₱1,670.3566
|1 PLCU ເຖິງ EGP
￡E.1,523.0075
|1 PLCU ເຖິງ BRL
R$169.5565
|1 PLCU ເຖິງ CAD
C$41.4138
|1 PLCU ເຖິງ BDT
৳3,658.219
|1 PLCU ເຖິງ NGN
₦48,092.8256
|1 PLCU ເຖິງ UAH
₴1,248.416
|1 PLCU ເຖິງ VES
Bs2,640.88
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Rs8,460.4192
|1 PLCU ເຖິງ KZT
₸15,444.9466
|1 PLCU ເຖິງ THB
฿993.331
|1 PLCU ເຖິງ TWD
NT$921.6071
|1 PLCU ເຖິງ AED
د.إ110.1367
|1 PLCU ເຖິງ CHF
Fr24.6082
|1 PLCU ເຖິງ HKD
HK$232.5775
|1 PLCU ເຖິງ MAD
.د.م277.8926
|1 PLCU ເຖິງ MXN
$587.5958