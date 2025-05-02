ໂລໂກ້ Pirate Nation Token

Pirate Nation Token ລາຄາ (PIRATE)

USD

Pirate Nation Token (PIRATE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.04186382
$0.04186382$0.04186382
+1.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Pirate Nation Token (PIRATE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Pirate Nation Token (PIRATE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.04184304USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 8.57MUSD. PIRATE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPirate Nation Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Pirate Nation Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.48%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 204.73M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPIRATE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PIRATE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Pirate Nation Token (PIRATE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Pirate Nation Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00061001.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPirate Nation Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0064538035.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pirate Nation Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0184957325.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pirate Nation Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.04946059260147463.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00061001+1.48%
30 ມື້$ -0.0064538035-15.42%
60 ວັນ$ -0.0184957325-44.20%
90 ວັນ$ -0.04946059260147463-54.17%

Pirate Nation Token (PIRATE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Pirate Nation Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.04057313
$ 0.04057313$ 0.04057313

$ 0.04272996
$ 0.04272996$ 0.04272996

$ 0.475661
$ 0.475661$ 0.475661

+0.39%

+1.48%

-23.96%

Pirate Nation Token (PIRATE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 8.57M
$ 8.57M$ 8.57M

--
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204.73M
204.73M 204.73M

ແມ່ນຫຍັງ Pirate Nation Token (PIRATE)

A fully onchain RPG, filled with high seas adventure, treasure, & unexpected surprises

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Pirate Nation Token(PIRATE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PIRATE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PIRATE ເຖິງ VND
1,101.0995976
1 PIRATE ເຖິງ AUD
A$0.0644382816
1 PIRATE ເຖິງ GBP
0.03138228
1 PIRATE ເຖິງ EUR
0.0364034448
1 PIRATE ເຖິງ USD
$0.04184304
1 PIRATE ເຖິງ MYR
RM0.1786697808
1 PIRATE ເຖິງ TRY
1.6134676224
1 PIRATE ເຖິງ JPY
¥6.027489912
1 PIRATE ເຖິງ RUB
3.4616746992
1 PIRATE ເຖິງ INR
3.5353184496
1 PIRATE ເຖິງ IDR
Rp685.9513656576
1 PIRATE ເຖິງ KRW
58.358487888
1 PIRATE ເຖິງ PHP
2.3256361632
1 PIRATE ເຖິງ EGP
￡E.2.1239527104
1 PIRATE ເຖິງ BRL
R$0.2355763152
1 PIRATE ເຖິງ CAD
C$0.0573249648
1 PIRATE ເຖິງ BDT
5.100666576
1 PIRATE ເຖິງ NGN
67.0559821824
1 PIRATE ເຖິງ UAH
1.740670464
1 PIRATE ເຖິງ VES
Bs3.59850144
1 PIRATE ເຖິງ PKR
Rs11.7963898368
1 PIRATE ເຖິງ KZT
21.5349389664
1 PIRATE ເຖິງ THB
฿1.3804018896
1 PIRATE ເຖິງ TWD
NT$1.2862550496
1 PIRATE ເຖິງ AED
د.إ0.1535639568
1 PIRATE ເຖິງ CHF
Fr0.0343112928
1 PIRATE ເຖິງ HKD
HK$0.32428356
1 PIRATE ເຖິງ MAD
.د.م0.3874665504
1 PIRATE ເຖິງ MXN
$0.8217973056