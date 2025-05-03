ໂລໂກ້ Pineapple

Pineapple ລາຄາ (PAPPLE)

USD

Pineapple (PAPPLE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00435041
$0.00435041$0.00435041
+15.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Pineapple (PAPPLE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Pineapple (PAPPLE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00435041USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.77MUSD. PAPPLE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPineappleຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Pineapple ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +15.59%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 635.43M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPAPPLE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PAPPLE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Pineapple (PAPPLE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Pineapple ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00058663.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPineapple ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0012540813.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pineapple ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0003872734.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pineapple ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00058663+15.59%
30 ມື້$ -0.0012540813-28.82%
60 ວັນ$ +0.0003872734+8.90%
90 ວັນ$ 0--

Pineapple (PAPPLE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Pineapple: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00370936
$ 0.00370936$ 0.00370936

$ 0.0044036
$ 0.0044036$ 0.0044036

$ 0.00871828
$ 0.00871828$ 0.00871828

+2.41%

+15.59%

+2.09%

Pineapple (PAPPLE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

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635.43M
635.43M 635.43M

ແມ່ນຫຍັງ Pineapple (PAPPLE)

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MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PAPPLE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PAPPLE ເຖິງ VND
114.48103915
1 PAPPLE ເຖິງ AUD
A$0.0067431355
1 PAPPLE ເຖິງ GBP
0.0032628075
1 PAPPLE ເຖິງ EUR
0.0038283608
1 PAPPLE ເຖິງ USD
$0.00435041
1 PAPPLE ເຖິງ MYR
RM0.0185762507
1 PAPPLE ເຖິງ TRY
0.1677518096
1 PAPPLE ເຖິງ JPY
¥0.6295478311
1 PAPPLE ເຖິງ RUB
0.3599529234
1 PAPPLE ເຖິງ INR
0.3678271655
1 PAPPLE ເຖິງ IDR
Rp71.3181853104
1 PAPPLE ເຖິງ KRW
6.0930102296
1 PAPPLE ເຖິງ PHP
0.2420568124
1 PAPPLE ເຖິງ EGP
￡E.0.2208703157
1 PAPPLE ເຖິງ BRL
R$0.0245798165
1 PAPPLE ເຖິງ CAD
C$0.0059600617
1 PAPPLE ເຖິງ BDT
0.530314979
1 PAPPLE ເຖິງ NGN
6.9717930496
1 PAPPLE ເຖິງ UAH
0.180977056
1 PAPPLE ເຖິງ VES
Bs0.37413526
1 PAPPLE ເຖິງ PKR
Rs1.2264675872
1 PAPPLE ເຖິງ KZT
2.2389820106
1 PAPPLE ເຖິງ THB
฿0.1441725874
1 PAPPLE ເຖິງ TWD
NT$0.133992628
1 PAPPLE ເຖິງ AED
د.إ0.0159660047
1 PAPPLE ເຖິງ CHF
Fr0.0035673362
1 PAPPLE ເຖິງ HKD
HK$0.0337156775
1 PAPPLE ເຖິງ MAD
.د.م0.0402847966
1 PAPPLE ເຖິງ MXN
$0.0854420524