ໂລໂກ້ Pichi Finance

Pichi Finance ລາຄາ (PCH)

USD

Pichi Finance (PCH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00016572
$0.00016572$0.00016572
+10.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Pichi Finance (PCH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Pichi Finance (PCH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00017042USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 20.62KUSD. PCH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPichi Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Pichi Finance ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +14.05%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 121.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPCH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PCH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Pichi Finance (PCH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Pichi Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPichi Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000985327.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pichi Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001116185.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pichi Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+14.05%
30 ມື້$ +0.0000985327+57.82%
60 ວັນ$ -0.0001116185-65.49%
90 ວັນ$ 0--

Pichi Finance (PCH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Pichi Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00014803
$ 0.00014803$ 0.00014803

$ 0.0001738
$ 0.0001738$ 0.0001738

$ 0.02296472
$ 0.02296472$ 0.02296472

+3.90%

+14.05%

+60.35%

Pichi Finance (PCH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 20.62K
$ 20.62K$ 20.62K

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121.00M
121.00M 121.00M

ແມ່ນຫຍັງ Pichi Finance (PCH)

Pichi Finance is a trustless points trading protocol that leverages on the ERC-6551 standard, to allow price discovery on tokens Pre and Post-TGE. The ERC-6551 allows for NFTs minted in Pichi to be treated like normal self-custodial wallets - allowing them to own assets, and even points. We are also creating a platform for users to trade vested and/or locked tokens without the need to compromise private key. They can then be traded on our marketplace trustlessly, without any collateral needed.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Pichi Finance(PCH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PCH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PCH ເຖິງ VND
4.4846023
1 PCH ເຖິງ AUD
A$0.000264151
1 PCH ເຖິງ GBP
0.000127815
1 PCH ເຖິງ EUR
0.0001499696
1 PCH ເຖິງ USD
$0.00017042
1 PCH ເຖິງ MYR
RM0.0007276934
1 PCH ເຖິງ TRY
0.0065730994
1 PCH ເຖິງ JPY
¥0.024693858
1 PCH ເຖິງ RUB
0.0140920298
1 PCH ເຖິງ INR
0.0144226446
1 PCH ເຖິງ IDR
Rp2.7937700448
1 PCH ເຖິງ KRW
0.2386834352
1 PCH ເຖິງ PHP
0.0094855772
1 PCH ເຖິງ EGP
￡E.0.0086505192
1 PCH ເຖິງ BRL
R$0.000962873
1 PCH ເຖິງ CAD
C$0.0002351796
1 PCH ເຖິງ BDT
0.020774198
1 PCH ເຖິງ NGN
0.2731082752
1 PCH ເຖິງ UAH
0.007089472
1 PCH ເຖິງ VES
Bs0.01499696
1 PCH ເຖິງ PKR
Rs0.0480448064
1 PCH ເຖິງ KZT
0.0877083572
1 PCH ເຖິງ THB
฿0.005640902
1 PCH ເຖິງ TWD
NT$0.0052335982
1 PCH ເຖິງ AED
د.إ0.0006254414
1 PCH ເຖິງ CHF
Fr0.0001397444
1 PCH ເຖິງ HKD
HK$0.001320755
1 PCH ເຖິງ MAD
.د.م0.0015780892
1 PCH ເຖິງ MXN
$0.0033368236