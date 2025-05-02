ໂລໂກ້ Pharaoh

Pharaoh ລາຄາ (PHAR)

USD

Pharaoh (PHAR) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$334.33
$334.33$334.33
-1.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Pharaoh (PHAR) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Pharaoh (PHAR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 335.39USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 6.15MUSD. PHAR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPharaohຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Pharaoh ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.22%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 18.33K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPHAR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PHAR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Pharaoh (PHAR) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Pharaoh ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -4.1468874445646.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPharaoh ຖຶງ USD ເປັນ $ -136.3392882830.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pharaoh ຖຶງ USD ເປັນ $ -137.1030048520.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pharaoh ຖຶງ USD ເປັນ $ -359.3698599516116.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -4.1468874445646-1.22%
30 ມື້$ -136.3392882830-40.65%
60 ວັນ$ -137.1030048520-40.87%
90 ວັນ$ -359.3698599516116-51.72%

Pharaoh (PHAR) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Pharaoh: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 332.77
$ 332.77$ 332.77

$ 343.55
$ 343.55$ 343.55

$ 1,162.83
$ 1,162.83$ 1,162.83

+0.30%

-1.22%

-7.37%

Pharaoh (PHAR) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 6.15M
$ 6.15M$ 6.15M

--
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18.33K
18.33K 18.33K

ແມ່ນຫຍັງ Pharaoh (PHAR)

Decentralized exchange with ve (3,3) Incentives and Concentrated Liquidity

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Pharaoh(PHAR)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PHAR ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PHAR ເຖິງ VND
8,825,787.85
1 PHAR ເຖິງ AUD
A$519.8545
1 PHAR ເຖິງ GBP
251.5425
1 PHAR ເຖິງ EUR
295.1432
1 PHAR ເຖິງ USD
$335.39
1 PHAR ເຖິງ MYR
RM1,432.1153
1 PHAR ເຖິງ TRY
12,932.6384
1 PHAR ເຖິງ JPY
¥48,463.855
1 PHAR ເຖິງ RUB
27,753.5225
1 PHAR ເຖິງ INR
28,300.2082
1 PHAR ເຖິງ IDR
Rp5,498,195.8416
1 PHAR ເຖິງ KRW
468,419.0896
1 PHAR ເຖິງ PHP
18,630.9145
1 PHAR ເຖິງ EGP
￡E.17,024.3964
1 PHAR ເຖິງ BRL
R$1,888.2457
1 PHAR ເຖິງ CAD
C$462.8382
1 PHAR ເຖິງ BDT
40,884.041
1 PHAR ເຖິງ NGN
538,344.5507
1 PHAR ເຖິງ UAH
13,952.224
1 PHAR ເຖິງ VES
Bs28,843.54
1 PHAR ເຖິງ PKR
Rs94,553.1488
1 PHAR ເຖິງ KZT
172,611.8174
1 PHAR ເຖິງ THB
฿11,074.5778
1 PHAR ເຖິງ TWD
NT$10,316.5964
1 PHAR ເຖິງ AED
د.إ1,230.8813
1 PHAR ເຖິງ CHF
Fr275.0198
1 PHAR ເຖິງ HKD
HK$2,599.2725
1 PHAR ເຖິງ MAD
.د.م3,105.7114
1 PHAR ເຖິງ MXN
$6,576.9979