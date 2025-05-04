PERI Finance ລາຄາ (PERI)
ລາຄາສົດຂອງ PERI Finance (PERI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00825085USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 111.41KUSD. PERI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPERI Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- PERI Finance ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.45%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 13.50M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPERI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PERI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ PERI Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000121773265048003.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPERI Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0025978733.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PERI Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0029417803.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PERI Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.036896631815689366.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000121773265048003
|-1.45%
|30 ມື້
|$ -0.0025978733
|-31.48%
|60 ວັນ
|$ -0.0029417803
|-35.65%
|90 ວັນ
|$ -0.036896631815689366
|-81.72%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ PERI Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.09%
-1.45%
-15.49%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
PERI Finance is a decentralized cross-chain synthetic issuance and derivative exchange protocol that provides unlimited liquidity on the Polkadot network. With PERI finance, anyone can access traditional financial products and crypto assets without hustles and bustles. Additionally, PERI Finance provides solutions to current issues suffering Defi-projects on Ethereum including absurdly high GAS fee, slow transaction speed and the possibility of various attacks such as front running and flash loan by harnessing Layer2 with OVM(Optimistic Virtual Machine). On PERI Finance, anyone can enjoy the opportunity to accessing a wide range of traditional financial and crypto assets in the forms of both unleveraged and leveraged synthetic products by removing difficult procedures and inconvenient processes which are obligatory for anyone to be exposed to the investment assets in the traditional financial market. By simply staking PERI and minting pUSD, users can convert one asset to another or open long or short positions of leveraged contracts underlying various assets without any restriction. Pynth, stands for Peri Synthetic asset, is a synthetic asset that price follows the price of the underlying asset. Pynths currently provided by PERI Exchange are Forex, Crypto Currency and Commodity.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 PERI ເຖິງ VND
₫217.12111775
|1 PERI ເຖິງ AUD
A$0.0127888175
|1 PERI ເຖິງ GBP
￡0.0061881375
|1 PERI ເຖິງ EUR
€0.007260748
|1 PERI ເຖິງ USD
$0.00825085
|1 PERI ເຖິງ MYR
RM0.0352311295
|1 PERI ເຖິງ TRY
₺0.3182352845
|1 PERI ເຖິງ JPY
¥1.195548165
|1 PERI ເຖິງ RUB
₽0.6822627865
|1 PERI ເຖິງ INR
₹0.6982694355
|1 PERI ເຖິງ IDR
Rp135.259814424
|1 PERI ເຖິງ KRW
₩11.555810476
|1 PERI ເຖິງ PHP
₱0.459242311
|1 PERI ເຖິງ EGP
￡E.0.418813146
|1 PERI ເຖິງ BRL
R$0.0466173025
|1 PERI ເຖິງ CAD
C$0.011386173
|1 PERI ເຖິງ BDT
৳1.005778615
|1 PERI ເຖິງ NGN
₦13.222482176
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₴0.34323536
|1 PERI ເຖິງ VES
Bs0.7095731
|1 PERI ເຖິງ PKR
Rs2.326079632
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₸4.246382461
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฿0.273103135
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NT$0.2533836035
|1 PERI ເຖິງ AED
د.إ0.0302806195
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Fr0.006765697
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.د.م0.076402871
|1 PERI ເຖິງ MXN
$0.161551643