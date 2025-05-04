Pepito ລາຄາ (PEPITO)
ລາຄາສົດຂອງ Pepito (PEPITO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 31.24KUSD. PEPITO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPepitoຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Pepito ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -7.66%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.50M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPEPITO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PEPITO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Pepito ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPepito ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pepito ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pepito ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-7.66%
|30 ມື້
|$ 0
|+21.35%
|60 ວັນ
|$ 0
|-20.07%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Pepito: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.39%
-7.66%
-11.21%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
This project is about Pépito The black Cat whose movements in and out of his home are automatically tracked by a camera linked to his Twitter bot account @PepitoTheCat. The cat has been a trending topic on the platform since 2016, resurfacing in July 2023 as people began to comment as ironic fans of the cat eagerly waiting for his return home or mourning his departure. Pepito has also become the subject of numerous fan art depictions over the years. The French Clément Storck started the Twitter account @PepitoTheCat on July 2011 after he created an online tool that can send notifications for life events, like when his cat passed through the door, "you can get a notification, send a Tweet, get an email," he explained to Vice in a November 18th, 2016, article.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 PEPITO ເຖິງ VND
₫--
|1 PEPITO ເຖິງ AUD
A$--
|1 PEPITO ເຖິງ GBP
￡--
|1 PEPITO ເຖິງ EUR
€--
|1 PEPITO ເຖິງ USD
$--
|1 PEPITO ເຖິງ MYR
RM--
|1 PEPITO ເຖິງ TRY
₺--
|1 PEPITO ເຖິງ JPY
¥--
|1 PEPITO ເຖິງ RUB
₽--
|1 PEPITO ເຖິງ INR
₹--
|1 PEPITO ເຖິງ IDR
Rp--
|1 PEPITO ເຖິງ KRW
₩--
|1 PEPITO ເຖິງ PHP
₱--
|1 PEPITO ເຖິງ EGP
￡E.--
|1 PEPITO ເຖິງ BRL
R$--
|1 PEPITO ເຖິງ CAD
C$--
|1 PEPITO ເຖິງ BDT
৳--
|1 PEPITO ເຖິງ NGN
₦--
|1 PEPITO ເຖິງ UAH
₴--
|1 PEPITO ເຖິງ VES
Bs--
|1 PEPITO ເຖິງ PKR
Rs--
|1 PEPITO ເຖິງ KZT
₸--
|1 PEPITO ເຖິງ THB
฿--
|1 PEPITO ເຖິງ TWD
NT$--
|1 PEPITO ເຖິງ AED
د.إ--
|1 PEPITO ເຖິງ CHF
Fr--
|1 PEPITO ເຖິງ HKD
HK$--
|1 PEPITO ເຖິງ MAD
.د.م--
|1 PEPITO ເຖິງ MXN
$--