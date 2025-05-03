Penumbra ລາຄາ (UM)
ລາຄາສົດຂອງ Penumbra (UM) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.457626USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 16.49MUSD. UM ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPenumbraຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Penumbra ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +46.28%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 36.03M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງUM ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.UM MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Penumbra ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.144791.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPenumbra ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0585424924.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Penumbra ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2260951134.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Penumbra ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2183672264959154.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.144791
|+46.28%
|30 ມື້
|$ -0.0585424924
|-12.79%
|60 ວັນ
|$ -0.2260951134
|-49.40%
|90 ວັນ
|$ -0.2183672264959154
|-32.30%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Penumbra: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.01%
+46.28%
+78.26%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 UM ເຖິງ VND
₫12,042.42819
|1 UM ເຖິງ AUD
A$0.7093203
|1 UM ເຖິງ GBP
￡0.3432195
|1 UM ເຖິງ EUR
€0.40271088
|1 UM ເຖິງ USD
$0.457626
|1 UM ເຖິງ MYR
RM1.95406302
|1 UM ເຖິງ TRY
₺17.65063482
|1 UM ເຖິງ JPY
¥66.3100074
|1 UM ເຖິງ RUB
₽37.86397524
|1 UM ເຖິງ INR
₹38.72888838
|1 UM ເຖິງ IDR
Rp7,502.06437344
|1 UM ເຖິງ KRW
₩640.93267056
|1 UM ເຖິງ PHP
₱25.47146316
|1 UM ເຖິງ EGP
￡E.23.22909576
|1 UM ເຖິງ BRL
R$2.5855869
|1 UM ເຖິງ CAD
C$0.63152388
|1 UM ເຖິງ BDT
৳55.7846094
|1 UM ເຖິງ NGN
₦733.37312256
|1 UM ເຖິງ UAH
₴19.0372416
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Bs39.355836
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Rs129.01392192
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₸235.52179716
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฿15.1474206
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د.إ1.67948742
|1 UM ເຖິງ CHF
Fr0.37525332
|1 UM ເຖິງ HKD
HK$3.5466015
|1 UM ເຖິງ MAD
.د.م4.23761676
|1 UM ເຖິງ MXN
$8.96031708