ໂລໂກ້ Penumbra

Penumbra ລາຄາ (UM)

USD

Penumbra (UM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.457626
$0.457626$0.457626
+46.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Penumbra (UM) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Penumbra (UM) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.457626USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 16.49MUSD. UM ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPenumbraຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Penumbra ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +46.28%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 36.03M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງUM ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.UM MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Penumbra (UM) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Penumbra ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.144791.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPenumbra ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0585424924.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Penumbra ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2260951134.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Penumbra ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2183672264959154.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.144791+46.28%
30 ມື້$ -0.0585424924-12.79%
60 ວັນ$ -0.2260951134-49.40%
90 ວັນ$ -0.2183672264959154-32.30%

Penumbra (UM) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Penumbra: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.312708
$ 0.312708$ 0.312708

$ 0.464285
$ 0.464285$ 0.464285

$ 2.7
$ 2.7$ 2.7

-0.01%

+46.28%

+78.26%

Penumbra (UM) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 16.49M
$ 16.49M$ 16.49M

--
----

36.03M
36.03M 36.03M

ແມ່ນຫຍັງ Penumbra (UM)

Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Penumbra (UM) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Penumbra(UM)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

UM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 UM ເຖິງ VND
12,042.42819
1 UM ເຖິງ AUD
A$0.7093203
1 UM ເຖິງ GBP
0.3432195
1 UM ເຖິງ EUR
0.40271088
1 UM ເຖິງ USD
$0.457626
1 UM ເຖິງ MYR
RM1.95406302
1 UM ເຖິງ TRY
17.65063482
1 UM ເຖິງ JPY
¥66.3100074
1 UM ເຖິງ RUB
37.86397524
1 UM ເຖິງ INR
38.72888838
1 UM ເຖິງ IDR
Rp7,502.06437344
1 UM ເຖິງ KRW
640.93267056
1 UM ເຖິງ PHP
25.47146316
1 UM ເຖິງ EGP
￡E.23.22909576
1 UM ເຖິງ BRL
R$2.5855869
1 UM ເຖິງ CAD
C$0.63152388
1 UM ເຖິງ BDT
55.7846094
1 UM ເຖິງ NGN
733.37312256
1 UM ເຖິງ UAH
19.0372416
1 UM ເຖິງ VES
Bs39.355836
1 UM ເຖິງ PKR
Rs129.01392192
1 UM ເຖິງ KZT
235.52179716
1 UM ເຖິງ THB
฿15.1474206
1 UM ເຖິງ TWD
NT$14.05369446
1 UM ເຖິງ AED
د.إ1.67948742
1 UM ເຖິງ CHF
Fr0.37525332
1 UM ເຖິງ HKD
HK$3.5466015
1 UM ເຖິງ MAD
.د.م4.23761676
1 UM ເຖິງ MXN
$8.96031708