Pearl ລາຄາ (PEARL)
ລາຄາສົດຂອງ Pearl (PEARL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02265494USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 271.01KUSD. PEARL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPearlຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Pearl ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 11.96M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPEARL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PEARL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Pearl ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPearl ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0004300224.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pearl ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0161880964.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pearl ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.23807499959346547.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ +0.0004300224
|+1.90%
|60 ວັນ
|$ -0.0161880964
|-71.45%
|90 ວັນ
|$ -0.23807499959346547
|-91.31%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Pearl: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
--
+0.41%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
What is Pearl? Pearl is Polygon's native liquidity layer, prioritizing RWAs, and promoting value generation. Pearl provides a liquidity solution for both new and existing protocols, solving liquidity challenges while also serving as an efficient solution to long-term liquidity incentivization. Pearl is owned by its users—protocols and investors—with their collective contributions helping to establish Pearl as one of DeFi’s premier AMMs. In an economy that's decentralized and open-source. What is PEARL? PEARL (ERC-20) is the main utility token for Pearl. PEARL is used as a reward to incentivize liquidity providers to optimize trading conditions. Users who add liquidity and stake LP tokens earn PEARL. What is vePEARL? vePEARL (ERC-721 NFT) is the vote-escrowed version of PEARL. Users can lock i.e. vote-escrow their PEARL tokens for up to 2 years to get vePEARL, giving them the power to vote on the platform's gauges, which control how emissions are allocated to the various liquidity pools on Pearl. The longer the lock, the higher the amount of voting power received.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 PEARL ເຖິງ VND
₫596.1647461
|1 PEARL ເຖິງ AUD
A$0.035115157
|1 PEARL ເຖິງ GBP
￡0.016991205
|1 PEARL ເຖິງ EUR
€0.0199363472
|1 PEARL ເຖິງ USD
$0.02265494
|1 PEARL ເຖິງ MYR
RM0.0967365938
|1 PEARL ເຖິງ TRY
₺0.8738010358
|1 PEARL ເຖິງ JPY
¥3.282700806
|1 PEARL ເຖິງ RUB
₽1.8733369886
|1 PEARL ເຖິງ INR
₹1.9172875722
|1 PEARL ເຖິງ IDR
Rp371.3923995936
|1 PEARL ເຖິງ KRW
₩31.7296027664
|1 PEARL ເຖິງ PHP
₱1.2609739604
|1 PEARL ເຖິງ EGP
￡E.1.1499647544
|1 PEARL ເຖິງ BRL
R$0.128000411
|1 PEARL ເຖິງ CAD
C$0.0312638172
|1 PEARL ເຖິງ BDT
৳2.761637186
|1 PEARL ເຖິງ NGN
₦36.3059006464
|1 PEARL ເຖິງ UAH
₴0.942445504
|1 PEARL ເຖິງ VES
Bs1.94832484
|1 PEARL ເຖິງ PKR
Rs6.3868806848
|1 PEARL ເຖິງ KZT
₸11.6595914204
|1 PEARL ເຖິງ THB
฿0.749878514
|1 PEARL ເຖິງ TWD
NT$0.6957332074
|1 PEARL ເຖິງ AED
د.إ0.0831436298
|1 PEARL ເຖິງ CHF
Fr0.0185770508
|1 PEARL ເຖິງ HKD
HK$0.175575785
|1 PEARL ເຖິງ MAD
.د.م0.2097847444
|1 PEARL ເຖິງ MXN
$0.4435837252