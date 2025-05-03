ໂລໂກ້ Peapods Finance

Peapods Finance ລາຄາ (PEAS)

USD

Peapods Finance (PEAS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$2.79
$2.79$2.79
+0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Peapods Finance (PEAS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Peapods Finance (PEAS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 2.79USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 27.76MUSD. PEAS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPeapods Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Peapods Finance ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.14%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 9.94M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPEAS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PEAS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Peapods Finance (PEAS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Peapods Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00382556.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPeapods Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.9584188470.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Peapods Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.3721162500.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Peapods Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -4.243330877651509.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00382556+0.14%
30 ມື້$ -0.9584188470-34.35%
60 ວັນ$ -0.3721162500-13.33%
90 ວັນ$ -4.243330877651509-60.33%

Peapods Finance (PEAS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Peapods Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 2.73
$ 2.73$ 2.73

$ 2.83
$ 2.83$ 2.83

$ 11.74
$ 11.74$ 11.74

-0.07%

+0.14%

-1.36%

Peapods Finance (PEAS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 27.76M
$ 27.76M$ 27.76M

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9.94M
9.94M 9.94M

ແມ່ນຫຍັງ Peapods Finance (PEAS)

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MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PEAS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PEAS ເຖິງ VND
73,418.85
1 PEAS ເຖິງ AUD
A$4.3245
1 PEAS ເຖິງ GBP
2.0925
1 PEAS ເຖິງ EUR
2.4552
1 PEAS ເຖິງ USD
$2.79
1 PEAS ເຖິງ MYR
RM11.9133
1 PEAS ເຖິງ TRY
107.6103
1 PEAS ເຖິງ JPY
¥404.271
1 PEAS ເຖິງ RUB
230.8446
1 PEAS ເຖິງ INR
236.1177
1 PEAS ເຖິງ IDR
Rp45,737.6976
1 PEAS ເຖິງ KRW
3,907.5624
1 PEAS ເຖິງ PHP
155.2914
1 PEAS ເຖິງ EGP
￡E.141.6204
1 PEAS ເຖິງ BRL
R$15.7635
1 PEAS ເຖິງ CAD
C$3.8502
1 PEAS ເຖິງ BDT
340.101
1 PEAS ເຖິງ NGN
4,471.1424
1 PEAS ເຖິງ UAH
116.064
1 PEAS ເຖິງ VES
Bs239.94
1 PEAS ເຖິງ PKR
Rs786.5568
1 PEAS ເຖິງ KZT
1,435.9014
1 PEAS ເຖິງ THB
฿92.349
1 PEAS ເຖິງ TWD
NT$85.6809
1 PEAS ເຖິງ AED
د.إ10.2393
1 PEAS ເຖິງ CHF
Fr2.2878
1 PEAS ເຖິງ HKD
HK$21.6225
1 PEAS ເຖິງ MAD
.د.م25.8354
1 PEAS ເຖິງ MXN
$54.6282