ໂລໂກ້ Party

Party ລາຄາ (PARTY)

USD

Party (PARTY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00206896
$0.00206896$0.00206896
-12.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Party (PARTY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Party (PARTY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00206896USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 4.22MUSD. PARTY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPartyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Party ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -13.19%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 2.05B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPARTY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PARTY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Party (PARTY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Party ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000314379464106205.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງParty ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003411597.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Party ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0014009803.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Party ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011876163746227913.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000314379464106205-13.19%
30 ມື້$ -0.0003411597-16.48%
60 ວັນ$ -0.0014009803-67.71%
90 ວັນ$ -0.0011876163746227913-36.46%

Party (PARTY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Party: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00205702
$ 0.00205702$ 0.00205702

$ 0.00249255
$ 0.00249255$ 0.00249255

$ 0.0228569
$ 0.0228569$ 0.0228569

-0.70%

-13.19%

-31.05%

Party (PARTY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

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2.05B
2.05B 2.05B

ແມ່ນຫຍັງ Party (PARTY)

$Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Party (PARTY) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Party(PARTY)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PARTY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PARTY ເຖິງ VND
54.4446824
1 PARTY ເຖິງ AUD
A$0.003206888
1 PARTY ເຖິງ GBP
0.00155172
1 PARTY ເຖິງ EUR
0.0018206848
1 PARTY ເຖິງ USD
$0.00206896
1 PARTY ເຖິງ MYR
RM0.0088344592
1 PARTY ເຖິງ TRY
0.0797997872
1 PARTY ເຖິງ JPY
¥0.299792304
1 PARTY ເຖິງ RUB
0.1710823024
1 PARTY ເຖິງ INR
0.1750960848
1 PARTY ເຖິງ IDR
Rp33.9173716224
1 PARTY ເຖິງ KRW
2.8977026176
1 PARTY ເຖິງ PHP
0.1151583136
1 PARTY ເຖິງ EGP
￡E.0.1050204096
1 PARTY ເຖິງ BRL
R$0.011689624
1 PARTY ເຖິງ CAD
C$0.0028551648
1 PARTY ເຖິງ BDT
0.252206224
1 PARTY ເຖິງ NGN
3.3156325376
1 PARTY ເຖິງ UAH
0.086068736
1 PARTY ເຖິງ VES
Bs0.17793056
1 PARTY ເຖິງ PKR
Rs0.5832812032
1 PARTY ເຖິງ KZT
1.0648109536
1 PARTY ເຖິງ THB
฿0.068482576
1 PARTY ເຖິງ TWD
NT$0.0635377616
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د.إ0.0075930832
1 PARTY ເຖິງ CHF
Fr0.0016965472
1 PARTY ເຖິງ HKD
HK$0.01603444
1 PARTY ເຖິງ MAD
.د.م0.0191585696
1 PARTY ເຖິງ MXN
$0.0405102368