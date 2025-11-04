ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດPARSIQຂອງມື້ນີ້0.00412449 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPRQລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPRQໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດPARSIQຂອງມື້ນີ້0.00412449 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດPRQລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວPRQໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ PRQ

PRQ ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ PRQ

PRQ ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

PRQ Tokenomics

PRQ ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ PARSIQ

PARSIQ ລາຄາ (PRQ)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 PRQ ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00412449
$0.00412449$0.00412449
-4.70%1D
mexc
USD
PARSIQ (PRQ) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:40:59 (UTC+8)

PARSIQ (PRQ)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00400674
$ 0.00400674$ 0.00400674
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00433139
$ 0.00433139$ 0.00433139
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00400674
$ 0.00400674$ 0.00400674

$ 0.00433139
$ 0.00433139$ 0.00433139

$ 2.62
$ 2.62$ 2.62

$ 0.0018575
$ 0.0018575$ 0.0018575

-0.96%

-4.77%

-23.94%

-23.94%

PARSIQ (PRQ) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00412449. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, PRQມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00400674 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00433139, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. PRQລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 2.62, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.0018575.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, PRQມີການປ່ຽນແປງ-0.96%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -4.77%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -23.94%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

PARSIQ (PRQ) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

292.76M
292.76M 292.76M

310,256,872.0
310,256,872.0 310,256,872.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານPARSIQການຊື້ຂາຍ$ 1.21M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງPRQແມ່ນ292.76Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ310256872.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.28M.

PARSIQ (PRQ) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ PARSIQ ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000206895041011953.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPARSIQ ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0019995482.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PARSIQ ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0030693889.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PARSIQ ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.02990270370346785.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000206895041011953-4.77%
30 ມື້$ -0.0019995482-48.47%
60 ວັນ$ -0.0030693889-74.41%
90 ວັນ$ -0.02990270370346785-87.87%

ແມ່ນຫຍັງ PARSIQ (PRQ)

PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

PARSIQ (PRQ) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

PARSIQ ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

PARSIQ (PRQ) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ PARSIQ (PRQ) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບPARSIQ.

ກວດເບິ່ງການPARSIQຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

PARSIQ (PRQ) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງPARSIQ (PRQ) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ PRQ ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ PARSIQ(PRQ)

ມື້ນີ້ມີPARSIQ (PRQ) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ PRQແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00412449 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາPRQປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​PRQປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00412449. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງPARSIQ?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງPRQ​ແມ່ນ​$ 1.21M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງPRQ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນPRQແມ່ນ 292.76M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງPRQ?
PRQ ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 2.62 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງPRQ?
PRQຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.0018575 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດPRQ?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການPRQແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້PRQຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
PRQ ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງPRQການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:40:59 (UTC+8)

PARSIQ (PRQ) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

