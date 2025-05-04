ໂລໂກ້ PADAWAN

PADAWAN ລາຄາ (PADAWAN)

USD

PADAWAN (PADAWAN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00991029
$0.00991029$0.00991029
-7.40%(1D)

ລາຄາຂອງ PADAWAN (PADAWAN) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ PADAWAN (PADAWAN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00991029USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 98.90KUSD. PADAWAN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດPADAWANຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- PADAWAN ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -7.49%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 9.98M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPADAWAN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PADAWAN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

PADAWAN (PADAWAN) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ PADAWAN ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000802973850138968.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງPADAWAN ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0024862549.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PADAWAN ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011567211.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ PADAWAN ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000802973850138968-7.49%
30 ມື້$ +0.0024862549+25.09%
60 ວັນ$ -0.0011567211-11.67%
90 ວັນ$ 0--

PADAWAN (PADAWAN) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ PADAWAN: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00979213
$ 0.00979213$ 0.00979213

$ 0.01071687
$ 0.01071687$ 0.01071687

$ 0.177808
$ 0.177808$ 0.177808

+0.00%

-7.49%

-3.61%

PADAWAN (PADAWAN) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 98.90K
$ 98.90K$ 98.90K

--
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9.98M
9.98M 9.98M

ແມ່ນຫຍັງ PADAWAN (PADAWAN)

The real JEDI of MultiversX

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

PADAWAN (PADAWAN) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ PADAWAN(PADAWAN)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PADAWAN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PADAWAN ເຖິງ VND
260.78928135
1 PADAWAN ເຖິງ AUD
A$0.0153609495
1 PADAWAN ເຖິງ GBP
0.0074327175
1 PADAWAN ເຖິງ EUR
0.0087210552
1 PADAWAN ເຖິງ USD
$0.00991029
1 PADAWAN ເຖິງ MYR
RM0.0423169383
1 PADAWAN ເຖິງ TRY
0.3822398853
1 PADAWAN ເຖິງ JPY
¥1.436001021
1 PADAWAN ເຖິງ RUB
0.8194818801
1 PADAWAN ເຖິງ INR
0.8387078427
1 PADAWAN ເຖິງ IDR
Rp162.4637444976
1 PADAWAN ເຖິງ KRW
13.8799557624
1 PADAWAN ເຖິງ PHP
0.5516067414
1 PADAWAN ເຖິງ EGP
￡E.0.5030463204
1 PADAWAN ເຖິງ BRL
R$0.0559931385
1 PADAWAN ເຖິງ CAD
C$0.0136762002
1 PADAWAN ເຖິງ BDT
1.208064351
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15.8818343424
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0.412268064
1 PADAWAN ເຖິງ VES
Bs0.87210552
1 PADAWAN ເຖິງ PKR
Rs2.7939089568
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฿0.328030599
1 PADAWAN ເຖິງ TWD
NT$0.3043450059
1 PADAWAN ເຖິງ AED
د.إ0.0363707643
1 PADAWAN ເຖິງ CHF
Fr0.0081264378
1 PADAWAN ເຖິງ HKD
HK$0.0768047475
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.د.م0.0917692854
1 PADAWAN ເຖິງ MXN
$0.1940434782