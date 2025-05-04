ໂລໂກ້ Out of body experience

Out of body experience ລາຄາ (OOBE)

USD

Out of body experience (OOBE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00162696
$0.00162696$0.00162696
+36.70%(1D)

ລາຄາຂອງ Out of body experience (OOBE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Out of body experience (OOBE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00162696USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.63MUSD. OOBE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດOut of body experienceຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Out of body experience ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +36.70%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 963.76M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງOOBE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.OOBE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Out of body experience (OOBE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Out of body experience ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00043681.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOut of body experience ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0042703850.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Out of body experience ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Out of body experience ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00043681+36.70%
30 ມື້$ +0.0042703850+262.48%
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

Out of body experience (OOBE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Out of body experience: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0010807
$ 0.0010807$ 0.0010807

$ 0.00252553
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-7.69%

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+81.76%

Out of body experience (OOBE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

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963.76M
963.76M 963.76M

ແມ່ນຫຍັງ Out of body experience (OOBE)

The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Out of body experience (OOBE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Out of body experience(OOBE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

OOBE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 OOBE ເຖິງ VND
42.8134524
1 OOBE ເຖິງ AUD
A$0.002521788
1 OOBE ເຖິງ GBP
0.00122022
1 OOBE ເຖິງ EUR
0.0014317248
1 OOBE ເຖິງ USD
$0.00162696
1 OOBE ເຖິງ MYR
RM0.0069471192
1 OOBE ເຖິງ TRY
0.0627518472
1 OOBE ເຖິງ JPY
¥0.235746504
1 OOBE ເຖິງ RUB
0.1345333224
1 OOBE ເຖິງ INR
0.1376896248
1 OOBE ເຖິງ IDR
Rp26.6714711424
1 OOBE ເຖິງ KRW
2.2786550976
1 OOBE ເຖິງ PHP
0.0905565936
1 OOBE ເຖິງ EGP
￡E.0.0825844896
1 OOBE ເຖິງ BRL
R$0.009192324
1 OOBE ເຖິງ CAD
C$0.0022452048
1 OOBE ເຖິງ BDT
0.198326424
1 OOBE ເຖິງ NGN
2.6073010176
1 OOBE ເຖິງ UAH
0.067681536
1 OOBE ເຖິງ VES
Bs0.13991856
1 OOBE ເຖິງ PKR
Rs0.4586725632
1 OOBE ເຖິງ KZT
0.8373312336
1 OOBE ເຖິງ THB
฿0.053852376
1 OOBE ເຖິງ TWD
NT$0.0499639416
1 OOBE ເຖິງ AED
د.إ0.0059709432
1 OOBE ເຖິງ CHF
Fr0.0013341072
1 OOBE ເຖິງ HKD
HK$0.01260894
1 OOBE ເຖິງ MAD
.د.م0.0150656496
1 OOBE ເຖິງ MXN
$0.0318558768