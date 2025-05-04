ໂລໂກ້ Origin Ether

Origin Ether ລາຄາ (OETH)

USD

Origin Ether (OETH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1,833.55
$1,833.55$1,833.55
-0.80%(1D)

ລາຄາຂອງ Origin Ether (OETH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Origin Ether (OETH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1,835.71USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 81.85MUSD. OETH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດOrigin Etherຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Origin Ether ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.70%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 44.56K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງOETH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.OETH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Origin Ether (OETH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Origin Ether ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -12.999325996459.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOrigin Ether ຖຶງ USD ເປັນ $ +63.1785296440.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Origin Ether ຖຶງ USD ເປັນ $ -215.1018892440.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Origin Ether ຖຶງ USD ເປັນ $ -1,176.9779098961363.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -12.999325996459-0.70%
30 ມື້$ +63.1785296440+3.44%
60 ວັນ$ -215.1018892440-11.71%
90 ວັນ$ -1,176.9779098961363-39.06%

Origin Ether (OETH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Origin Ether: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1,822.28
$ 1,822.28$ 1,822.28

$ 1,866.87
$ 1,866.87$ 1,866.87

$ 4,087.13
$ 4,087.13$ 4,087.13

-0.25%

-0.70%

+1.87%

Origin Ether (OETH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 81.85M
$ 81.85M$ 81.85M

--
----

44.56K
44.56K 44.56K

ແມ່ນຫຍັງ Origin Ether (OETH)

Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Origin Ether(OETH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

OETH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 OETH ເຖິງ VND
48,306,708.65
1 OETH ເຖິງ AUD
A$2,845.3505
1 OETH ເຖິງ GBP
1,376.7825
1 OETH ເຖິງ EUR
1,615.4248
1 OETH ເຖິງ USD
$1,835.71
1 OETH ເຖິງ MYR
RM7,838.4817
1 OETH ເຖິງ TRY
70,803.3347
1 OETH ເຖິງ JPY
¥265,994.379
1 OETH ເຖິງ RUB
151,794.8599
1 OETH ເຖິງ INR
155,356.1373
1 OETH ເຖິງ IDR
Rp30,093,601.7424
1 OETH ເຖິງ KRW
2,571,021.9976
1 OETH ເຖິງ PHP
102,175.6186
1 OETH ເຖິງ EGP
￡E.93,180.6396
1 OETH ເຖິງ BRL
R$10,371.7615
1 OETH ເຖິງ CAD
C$2,533.2798
1 OETH ເຖິງ BDT
223,773.049
1 OETH ເຖິງ NGN
2,941,835.4176
1 OETH ເຖິງ UAH
76,365.536
1 OETH ເຖິງ VES
Bs157,871.06
1 OETH ເຖິງ PKR
Rs517,523.3632
1 OETH ເຖິງ KZT
944,766.5086
1 OETH ເຖິງ THB
฿60,762.001
1 OETH ເຖິງ TWD
NT$56,374.6541
1 OETH ເຖິງ AED
د.إ6,737.0557
1 OETH ເຖິງ CHF
Fr1,505.2822
1 OETH ເຖິງ HKD
HK$14,226.7525
1 OETH ເຖິງ MAD
.د.م16,998.6746
1 OETH ເຖິງ MXN
$35,943.2018