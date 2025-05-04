ໂລໂກ້ Orby Network USC Stablecoin

Orby Network USC Stablecoin ລາຄາ (USC)

USD

Orby Network USC Stablecoin (USC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.999307
$0.999307$0.999307
-0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Orby Network USC Stablecoin (USC) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Orby Network USC Stablecoin (USC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.999547USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 12.59MUSD. USC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດOrby Network USC Stablecoinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Orby Network USC Stablecoin ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.20%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 12.60M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງUSC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.USC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Orby Network USC Stablecoin (USC) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Orby Network USC Stablecoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0020351982153244.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOrby Network USC Stablecoin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0019032374.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Orby Network USC Stablecoin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0056467408.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Orby Network USC Stablecoin ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0039418497046014.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0020351982153244-0.20%
30 ມື້$ +0.0019032374+0.19%
60 ວັນ$ +0.0056467408+0.56%
90 ວັນ$ +0.0039418497046014+0.40%

Orby Network USC Stablecoin (USC) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Orby Network USC Stablecoin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.995812
$ 0.995812$ 0.995812

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

-0.57%

-0.20%

-0.40%

Orby Network USC Stablecoin (USC) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 12.59M
$ 12.59M$ 12.59M

--
----

12.60M
12.60M 12.60M

ແມ່ນຫຍັງ Orby Network USC Stablecoin (USC)

$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Orby Network USC Stablecoin (USC) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Orby Network USC Stablecoin(USC)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

USC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 USC ເຖິງ VND
26,303.079305
1 USC ເຖິງ AUD
A$1.54929785
1 USC ເຖິງ GBP
0.74966025
1 USC ເຖິງ EUR
0.87960136
1 USC ເຖິງ USD
$0.999547
1 USC ເຖິງ MYR
RM4.26806569
1 USC ເຖິງ TRY
38.55252779
1 USC ເຖິງ JPY
¥144.8343603
1 USC ເຖິງ RUB
82.65254143
1 USC ເຖິງ INR
84.59166261
1 USC ເຖິງ IDR
Rp16,386.01377168
1 USC ເຖິງ KRW
1,399.92554632
1 USC ເຖິງ PHP
55.63478602
1 USC ເຖິງ EGP
￡E.50.73700572
1 USC ເຖິງ BRL
R$5.64744055
1 USC ເຖິງ CAD
C$1.37937486
1 USC ເຖິງ BDT
121.8447793
1 USC ເຖິງ NGN
1,601.83404032
1 USC ເຖິງ UAH
41.5811552
1 USC ເຖິງ VES
Bs85.961042
1 USC ເຖິງ PKR
Rs281.79229024
1 USC ເຖິງ KZT
514.42685902
1 USC ເຖິງ THB
฿33.0850057
1 USC ເຖິງ TWD
NT$30.69608837
1 USC ເຖິງ AED
د.إ3.66833749
1 USC ເຖິງ CHF
Fr0.81962854
1 USC ເຖິງ HKD
HK$7.74648925
1 USC ເຖິງ MAD
.د.م9.25580522
1 USC ເຖິງ MXN
$19.57113026