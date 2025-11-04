ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດOrbitt Tokenຂອງມື້ນີ້0.084089 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດORBTລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວORBTໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດOrbitt Tokenຂອງມື້ນີ້0.084089 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດORBTລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວORBTໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ORBT

ORBT ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ORBT

ORBT ເຈ້ຍຂາວ

ORBT ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ORBT Tokenomics

ORBT ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Orbitt Token

Orbitt Token ລາຄາ (ORBT)

1 ORBT ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.084089
$0.084089$0.084089
-8.60%1D
mexc
Orbitt Token (ORBT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:40:12 (UTC+8)

Orbitt Token (ORBT)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.08196
$ 0.08196$ 0.08196
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.092794
$ 0.092794$ 0.092794
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.08196
$ 0.08196$ 0.08196

$ 0.092794
$ 0.092794$ 0.092794

$ 0.694947
$ 0.694947$ 0.694947

$ 0.00138494
$ 0.00138494$ 0.00138494

+1.83%

-8.68%

-24.18%

-24.18%

Orbitt Token (ORBT) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.084089. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ORBTມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.08196 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.092794, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ORBTລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.694947, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00138494.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ORBTມີການປ່ຽນແປງ+1.83%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -8.68%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -24.18%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Orbitt Token (ORBT) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

14.94M
14.94M 14.94M

19,999,617.99577021
19,999,617.99577021 19,999,617.99577021

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານOrbitt Tokenການຊື້ຂາຍ$ 1.26M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງORBTແມ່ນ14.94Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ19999617.99577021. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.68M.

Orbitt Token (ORBT) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Orbitt Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00799291927369521.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOrbitt Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0346535141.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Orbitt Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0329061279.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Orbitt Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.10451794923185833.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00799291927369521-8.68%
30 ມື້$ -0.0346535141-41.21%
60 ວັນ$ -0.0329061279-39.13%
90 ວັນ$ -0.10451794923185833-55.41%

ແມ່ນຫຍັງ Orbitt Token (ORBT)

The Orbitt Ecosystem features cutting-edge tools like an AI-powered Chrome extension for traders, a Telegram Volume Boosting bot, and a upcoming Solana Launchpad. $ORBT acts as the central currency, unlocking exclusive benefits across all tools.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Orbitt Token ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Orbitt Token (ORBT) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Orbitt Token (ORBT) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບOrbitt Token.

ກວດເບິ່ງການOrbitt Tokenຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

ORBT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Orbitt Token (ORBT) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງOrbitt Token (ORBT) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ORBT ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Orbitt Token(ORBT)

ມື້ນີ້ມີOrbitt Token (ORBT) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ORBTແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.084089 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາORBTປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ORBTປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.084089. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງOrbitt Token?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງORBT​ແມ່ນ​$ 1.26M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງORBT?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນORBTແມ່ນ 14.94M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງORBT?
ORBT ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.694947 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງORBT?
ORBTຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00138494 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດORBT?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການORBTແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້ORBTຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ORBT ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງORBTການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
Orbitt Token (ORBT) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

