OpenServ ລາຄາ (SERV)

USD

OpenServ (SERV) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.04411954
$0.04411954$0.04411954
-0.90%(1D)

ລາຄາຂອງ OpenServ (SERV) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ OpenServ (SERV) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.04408018USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 30.18MUSD. SERV ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດOpenServຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- OpenServ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 683.96M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSERV ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SERV MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

OpenServ (SERV) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ OpenServ ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00045350871087855.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOpenServ ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0360755939.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OpenServ ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0005589058.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OpenServ ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0196690631652254.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00045350871087855-1.01%
30 ມື້$ +0.0360755939+81.84%
60 ວັນ$ +0.0005589058+1.27%
90 ວັນ$ -0.0196690631652254-30.85%

OpenServ (SERV) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ OpenServ: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.04324012
$ 0.04324012$ 0.04324012

$ 0.04516581
$ 0.04516581$ 0.04516581

$ 0.139003
$ 0.139003$ 0.139003

-0.20%

-1.01%

+4.14%

OpenServ (SERV) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 30.18M
$ 30.18M$ 30.18M

--
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683.96M
683.96M 683.96M

ແມ່ນຫຍັງ OpenServ (SERV)

OpenServ has developed an end-to-end solution enabling agents across domains, frameworks, and specialties to work together seamlessly in a unified environment—combining custom cognitive frameworks, collaborative architectures, and intelligent integrations to enable novel ways of executing work. From business automation to creative production, users will have access to agentic-driven workflows that adapt to their needs, enabling them to streamline processes and tackle ambitious projects with more autonomy than ever before. Through OpenServ, entire agent-powered teams can be configured, deployed, and tailored without necessitating any technical expertise. At OpenServ, we are defining a new era in personal autonomy.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ OpenServ(SERV)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SERV ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SERV ເຖິງ VND
1,159.9699367
1 SERV ເຖິງ AUD
A$0.068324279
1 SERV ເຖິງ GBP
0.033060135
1 SERV ເຖິງ EUR
0.0387905584
1 SERV ເຖິງ USD
$0.04408018
1 SERV ເຖິງ MYR
RM0.1882223686
1 SERV ເຖິງ TRY
1.7001725426
1 SERV ເຖິງ JPY
¥6.387218082
1 SERV ເຖິງ RUB
3.6471940932
1 SERV ເຖິງ INR
3.7305056334
1 SERV ເຖິງ IDR
Rp722.6257860192
1 SERV ເຖິງ KRW
61.7369369008
1 SERV ເຖິງ PHP
2.4535028188
1 SERV ເຖິງ EGP
￡E.2.2375099368
1 SERV ເຖິງ BRL
R$0.249053017
1 SERV ເຖິງ CAD
C$0.0608306484
1 SERV ເຖິງ BDT
5.373373942
1 SERV ເຖິງ NGN
70.6411332608
1 SERV ເຖິງ UAH
1.833735488
1 SERV ເຖິງ VES
Bs3.79089548
1 SERV ເຖິງ PKR
Rs12.4270843456
1 SERV ເຖິງ KZT
22.6863054388
1 SERV ເຖິງ THB
฿1.459053958
1 SERV ເຖິງ TWD
NT$1.3537023278
1 SERV ເຖິງ AED
د.إ0.1617742606
1 SERV ເຖິງ CHF
Fr0.0361457476
1 SERV ເຖິງ HKD
HK$0.341621395
1 SERV ເຖິງ MAD
.د.م0.4081824668
1 SERV ເຖິງ MXN
$0.8630899244