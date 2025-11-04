OpenDelta GMCI30 ລາຄາ (OG30)
OpenDelta GMCI30 (OG30) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.176166. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, OG30ມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.133385 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.198632, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. OG30ລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.258621, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.133385.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, OG30ມີການປ່ຽນແປງ-5.27%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -10.95%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -15.23%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານOpenDelta GMCI30ການຊື້ຂາຍ$ 175.78K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງOG30ແມ່ນ940.00Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ939999.997995219. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 175.78K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ OpenDelta GMCI30 ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0216675385246102.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງOpenDelta GMCI30 ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0409667162.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OpenDelta GMCI30 ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OpenDelta GMCI30 ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0216675385246102
|-10.95%
|30 ມື້
|$ -0.0409667162
|-23.25%
|60 ວັນ
|$ 0
|--
|90 ວັນ
|$ 0
|--
The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.
The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|11-04 05:28:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
